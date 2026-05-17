„Sunt cu adevărat niște bijuterii”. O rasă de cai din Caucaz, veche de secole, atrage acum atenția în mod deosebit în Europa

3 minute de citit Publicat la 08:00 17 Mai 2026 Modificat la 08:00 17 Mai 2026

Caii Karabakh, o rasă rară originară din Caucaz, atrag din nou atenția în Europa. FOTO: Facebook Verena Scholian

Caii Karabakh, o rasă rară originară din Caucaz, atrag din nou atenția în Europa. Apreciați pentru aspectul lor cu reflexe aurii, rezistență și inteligență, acești cai sunt protejați astăzi prin eforturi comune ale crescătorilor din Azerbaidjan și Germania.

Rasa are o istorie de sute de ani și a fost, la un moment dat, la un pas de dispariție. În prezent, specialiștii încearcă să îi asigure viitorul prin programe de conservare, reproducere controlată și monitorizare genetică.

Calul Karabakh este cunoscut pentru rezistența sa, pentru temperamentul calm și pentru culoarea aurie. În Germania, conservarea rasei este susținută de specialiști care colaborează cu crescători din Azerbaidjan, unde există programe organizate pentru refacerea populației.

„Colaborarea dintre specialiștii ecveștri europeni și crescătorii din regiunea de origine a acestor cai este vitală”, spune Philip Hager, care lucrează cu cai Karabakh în Germania. „Karabakh este genul de cal care te poate duce pe teren muntos și te poate aduce acasă în siguranță. Aceasta este natura lui”, adaugă el.

O rasă născută în munți

Calul Karabakh s-a format de-a lungul secolelor în munții Caucazului. Acolo, caii aveau nevoie de rezistență, agilitate și siguranță pe teren dificil, fiind folosiți pentru transport, comerț și război.

Documentele istorice și studiile ecvine arată că acești cai erau apreciați încă din antichitate. În secolul al XIX-lea, rasa a devenit mai cunoscută prin expoziții și prin influența sa asupra altor linii de cai din Eurasia.

În secolul XX, rasa a intrat într-un declin puternic. Războaiele, problemele economice și încrucișările necontrolate au redus mult numărul cailor Karabakh de rasă pură.

În timpul Primului Război din Nagorno-Karabakh, o parte importantă a infrastructurii de reproducere, mai ales cea din Aghdam, a fost distrusă. Astfel, s-au pierdut linii genealogice valoroase.

Potrivit Sistemului de Informații privind Diversitatea Animalelor Domestice, administrat de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, calul Karabakh este considerat o rasă aflată în pericol. Populațiile raportate sunt mici și fragmentate. Specialiștii avertizează că, în cazul raselor cu efective reduse, conservarea coordonată este esențială pentru a evita pierderea diversității genetice. Studii independente descriu, de asemenea, rasa Karabakh drept rară și amenințată.

Verena Scholian, o viață dedicată cailor Karabakh

În 1990, în Germania, Verena Scholian a identificat un cal numit Inturist ca fiind un armăsar Karabakh originar din Azerbaidjan. Din acel moment, ea și-a dedicat activitatea protejării rasei în Europa.

„Dacă nu suntem atenți, rasa Karabakh ar putea fi pierdută, iar acest lucru ar fi tragic. Acești cai sunt adevărate bijuterii. Carisma lor iese în evidență. Pe primul meu Karabakh, Inturist, îl puteam călări noaptea, în întuneric deplin, iar el mergea înainte calm și sigur. Aveam încredere totală în el”, își amintește Scholian.

Mai târziu, ea a fondat asociația IG Karabakh and Eurasian Horse Breeds. Organizația se ocupă de documentare, reproducere controlată și monitorizare genetică.

Munca ei se înscrie într-un efort mai larg de protejare a raselor rare. Specialiștii europeni în producție animală subliniază că aceste rase păstrează o diversitate genetică importantă și trăsături unice, formate în condiții de mediu dificile.

De la începutul anilor 2000, Azerbaidjanul derulează programe pentru refacerea populației de cai Karabakh. Acestea sunt coordonate de Ministerul Agriculturii și includ registre genealogice, reproducere selectivă și supraveghere veterinară.

Totuși, experții spun că nu există încă cifre precise privind numărul total de cai Karabakh din lume. Raportările sunt fragmentate, iar multe exemplare nu sunt înregistrate complet.

Reproducerea nu este suficientă pentru salvarea rasei. Caii trebuie și pregătiți pentru utilizare ecvestră. În Germania, antrenorul Philip Hager lucrează cu tineri cai Karabakh, pe care îi ajută să își dezvolte echilibrul, rezistența și încrederea în călăreț. Aceste calități reflectă rolul istoric al rasei: acela de cal sigur și rezistent în zonele montane.

„Cele mai importante trăsături ale calului Karabakh sunt stabilitatea pe teren dificil și inteligența. Acești cai sunt foarte atenți la călăreții lor”, spune Hager.

El o laudă și pe Verena Scholian pentru munca depusă: „Contribuția ei la creșterea cailor Karabakh a fost esențială.”

Caii Karabakh sunt atletici. De obicei, au o înălțime de aproximativ 1,4 până la 1,5 metri. Au o constituție puternică, sunt rezistenți și au un temperament calm, ceea ce îi face potriviți pentru terenuri dificile.

Astăzi, calul Karabakh este strâns legat de identitatea culturală și de tradițiile ecvestre ale Azerbaidjanului.