Lazare, despre care se credea că e „cel mai bătrân câine din lume”, a murit în Franța la 30 de ani

2 minute de citit Publicat la 14:17 16 Mai 2026 Modificat la 14:17 16 Mai 2026

Lazare, despre care se credea că e „cel mai bătrân câine din lume”, a murit în Franța la 30 de ani. FOTO: Profimedia Images

Lazare, un câine din rasa Papillon în vârstă de 30 de ani, despre care se credea că e cel mai bătrân din lume, a murit în apropiere de Annecy, în centrul-estul Franţei, a anunţat, vineri, stăpâna sa.

„Ai fost micuţul nostru bunicuţ”: într-un mesaj postat pe Instagram, Ophelie Boudol, în vârstă de 29 de ani, a anunţat decesul căţelului său.

Lazare a cărui rasă îşi trage numele de la urechile ridicate, s-a născut pe 4 decembrie 1995, potrivit Anne-Sophie Moyon, angajată la adăpostul din Annecy-Marlioz, în Haute-Savoie.

Şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii cu aceeaşi stăpână şi a fost încredinţat asociaţiei la moartea acesteia. A fost adoptat acum o lună de Ophelie Boudol, care iniţial căuta un animal pentru mama sa. Ophelie, care are un băiat de 9 ani, l-a îndrigit pe Lazare şi l-a adus acasă, unde are deja două pisici.

„A fost găsit lângă cadavrul stăpânei sale”, i s-a spus. „Am stat o jumătate de oră lângă el, apoi am spus: «Ascultaţi, dacă nimeni nu vrea să-l ia, nu mă deranjează, atâta timp cât se înţelege cu pisicile»”.

? Lazare, le petit chien, est décédé hier à l’âge de 30 ans et 5 mois. Il était en passe de devenir le chien le plus vieux du monde. Une disparition émouvante



Lazare a murit după doar câteva săptămâni. „Miercuri, m-am dus să-i cumpăr un coş nou, ca să poată intra mai uşor în el cu o pătură şi restul, plus un pulover şi o haină. În cele din urmă, a doua zi, a plecat să se alăture primei sale stăpâne.”, a povestit Ophelie.

La 30 de ani şi cinci luni, Lazare nu mai auzea, nu mai vedea şi dormea aproape toată ziua.

Când Anne-Sophie Moyon, de la adăpost, şi colegii ei au descoperit vârsta lui Lazare, au crezut că „ar putea fi cel mai bătrân câine din lume”, a povestit ea.

Au verificat data naşterii sale în două registre şi au completat formularele pentru a-l înscrie la un eventual record, în glumă, a adăugat ea.

Guinness World Records, contactat de AFP, a declarat că nu a „primit nicio cerere şi nici dovezi în acest sens” înainte de decesul lui Lazare şi, prin urmare, nu poate confirma dacă acesta deţinea recordul.

Un rafeiro din Alentejo (un câine de munte) pe nume Bobi era considerat cel mai bătrân câine din lume când a murit în 2023 în Portugalia, la vârsta presupusă de 31 de ani, potrivit site-ului Guinness World Records.