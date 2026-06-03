Paradisul păsărilor flamingo s-a mutat la Veneția și va schimba turismul clasic. 24.000 de păsări au fost observate în lagună

Aproape 24.000 de păsări flamingo au fost observate în Laguna Venețiană în 2025, cu 6.000 mai multe decât anul trecut. FOTO:Profimedia Images

Aproape 24.000 de păsări flamingo au fost observate în Laguna Venețiană în 2025, cu 6.000 mai multe decât anul trecut. Specialiștii spun că prezența lor în număr tot mai mare arată că laguna devine un loc important de hrană și adăpost pentru aceste păsări, datorită proiectelor de refacere a zonelor umede, scrie Euronews.

Flamingo sunt încă o prezență relativ nouă în Veneția. Un semn al acestui lucru este faptul că dialectul local nici măcar nu are un cuvânt pentru ele. Păsările roz-pal, numite în italiană „fenicotteri”, vin însă tot mai des în lagună. Eforturile de refacere a zonelor umede afectate ar putea extinde habitatul lor și le-ar putea încuraja, în timp, să cuibărească acolo.

Flamingo, cunoscute mai ales pentru coloniile din Spania și Franța, au început să apară în Laguna Venețiană la începutul anilor 2000. La început, au fost văzute mai ales în zonele de pescuit și pe întinderile noroioase de la marginea lagunei. În centrul istoric al Veneției, vizitat de milioane de turiști, apar foarte rar.

Laguna Venețiană, un refugiu neașteptat pentru flamingo

Ecologiștii spun că venirea acestor păsări la Veneția este un semn bun pentru starea lagunei. Zona oferă hrană și condiții potrivite pentru iernare.

FOTO: Profimedia Images

Anul trecut, numărul flamingilor care au iernat în lagună a ajuns la aproape 24.000, un record. Sunt cu 6.000 mai multe exemplare decât în anul precedent. Ornitologul Alessandro Sartori spune că aceste cifre transformă Laguna Venețiană într-unul dintre cele mai importante locuri de iernare pentru flamingo din întreaga lor arie de răspândire.

Sartori verifică săptămânal laguna cu barca, căutând semne că păsările ar putea cuibări acolo. Până acum nu există dovezi noi. Au existat două încercări de cuibărire, în 2008 și 2013, dar ambele au fost afectate de probleme grave. Într-un caz, o grindină puternică a ucis zeci de păsări.

Peste 90% dintre flamingii numărați anul trecut se aflau în nordul lagunei. Acolo există o zonă mare de mlaștini sărate naturale. Păsările sunt atrase și de văile tradiționale de pescuit, unde găsesc hrană, dar prezența lor poate intra uneori în conflict cu activitățile oamenilor.

Veneția încearcă să refacă mlaștinile pierdute

Un proiect de refacere a mlaștinilor sărate din sudul lagunei ar putea atrage mai mulți flamingo și în această zonă. Sudul lagunei este mai izolat, departe de centrul istoric și de portul industrial, iar eroziunea a afectat puternic aceste zone umede.

Laguna Venețiană are o suprafață de 550 de kilometri pătrați. În trecut, aproape jumătate era formată din mlaștini sărate. Astăzi, aceste zone reprezintă doar aproximativ 7% din lagună. O parte dintre ele a fost reconstruită.

Jane da Mosto, directoarea organizației We Are Here Venice, spune că proiectul european WaterLANDS, finanțat cu 23,6 milioane de euro pe cinci ani, urmărește refacerea zonelor umede din Europa. Cele mai mari pierderi s-au produs în centrul și sudul lagunei. Cauzele sunt eroziunea naturală și dragarea canalelor de navigație către portul industrial Marghera, în anii 1960.

Da Mosto avertizează că, din cauza pierderii sedimentelor, Laguna Venețiană riscă să se transforme treptat într-un golf marin. Ea spune că proiectul de refacere a zonelor umede vrea să arate că această tendință poate fi oprită.

Refacerea mlaștinilor sărate ajută laguna să capteze dioxid de carbon și să limiteze efectele creșterii nivelului mării. Totuși, specialiștii spun că ar fi nevoie de refacerea unor suprafețe mult mai mari pentru beneficii climatice importante. Scopul proiectului european este ca aceste lucrări să poată fi extinse la scară mai mare.

Flamingo pot beneficia direct de aceste schimbări. Pe măsură ce biodiversitatea crește, păsările găsesc mai multă hrană și condiții mai bune. Recent, un grup de peste 30 de păsări a fost observat în depărtare, dar s-a împrăștiat rapid când a simțit prezența oamenilor.

Flamingo ar putea atrage un alt tip de turiști la Veneția

Prezența flamingilor arată că Laguna Venețiană nu este importantă doar pentru istoria și frumusețea orașului, ci și pentru valoarea ei naturală. Păsările pot oferi turiștilor o nouă perspectivă asupra Veneției și a insulelor din jur.

Totuși, turiștii care speră să vadă flamingo ușor, în timpul unei plimbări obișnuite prin Veneția, ar putea fi dezamăgiți. Păsările trăiesc în zone puțin adânci și greu accesibile ale lagunei. Pentru a ajunge acolo este nevoie de barcă și de atenție la maree și canale.

Chiar și de la distanță, flamingo se sperie ușor și își iau rapid zborul.

Sartori crede că observarea flamingilor ar putea deveni mai frecventă pe măsură ce numărul lor crește. Păsările pot fi văzute deja, uneori, de pe insulele Murano și Burano, dar apar rar în centrul istoric.

El atrage însă atenția că observarea lor trebuie făcută cu respect față de animale, de la o distanță sigură și fără a le deranja.