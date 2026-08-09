O vietate de doar câţiva milimetri pare să deţină secretul vieţii veşnice. "Dacă încerci să o omori, nu moare"

1 minut de citit Publicat la 08:00 09 Aug 2026 Modificat la 08:00 09 Aug 2026

Turritopsis dohrnii este singurul animal despre care cercetătorii spun că poate evita moartea cauzată de îmbătrânire. Foto: Getty Images

În timp ce oamenii încearcă de secole să descopere secretul vieții veșnice, o vietate marină de doar câțiva milimetri pare să fi găsit deja soluția. Este vorba despre Turritopsis dohrnii, cunoscută drept „meduza nemuritoare”, singurul animal despre care cercetătorii spun că poate evita moartea cauzată de îmbătrânire, scrie The Guardian.

Spre deosebire de celelalte meduze, care își încheie ciclul de viață după reproducere, această specie are o abilitate remarcabilă: atunci când este rănită, înfometată, expusă la temperaturi ridicate sau altor condiții nefavorabile, nu moare. În schimb, își inversează dezvoltarea și revine la stadiul de polip, forma juvenilă din care începe din nou întregul ciclu de viață.

„Turritopsis este unică. Când se confruntă cu condiții nefavorabile, precum temperaturi ridicate, răni, lipsa hranei sau substanțe chimice din apă, dacă încerci să o omori, nu moare”, explică Maria Pia Miglietta, profesor asociat și biolog marin la Texas A&M University.

Cum reușește să „reseteze” timpul

Fenomenul poartă numele de transdiferențiere celulară, un proces prin care celulele adulte își schimbă complet rolul și revin la o stare timpurie de dezvoltare.

La prima vedere, meduza pare că moare. Se scufundă spre fundul apei, corpul i se micșorează și se transformă într-o mică sferă. În următoarele 24-48 de ore, din aceasta apare un nou polip, identic din punct de vedere genetic cu organismul inițial. Practic, meduza își începe viața din nou.

Specialiștii compară procesul cu un fluture care s-ar transforma înapoi într-o omidă pentru a parcurge încă o dată întregul ciclu de dezvoltare.

Poate trăi la nesfârșit, dar nu este invincibilă

În condiții de laborator, cercetătorii spun că meduza ar putea repeta acest proces de un număr nelimitat de ori, ceea ce înseamnă că, teoretic, nu moare din cauza bătrâneții.

În mediul natural însă, lucrurile stau diferit. Deși poate evita îmbătrânirea, meduza rămâne vulnerabilă în fața prădătorilor și poate fi mâncată de alte animale marine.

Unde poate fi găsită

Din cele opt specii recunoscute din genul Turritopsis, doar Turritopsis dohrnii are această capacitate extraordinară.

Meduza are doar câțiva milimetri și poate fi întâlnită în numeroase regiuni ale lumii, inclusiv în Marea Mediterană, Oceanul Atlantic, în apropierea coastelor Japoniei, dar și în apele din Panama și Brazilia.

Biologul Lisa-ann Gershwin, specialistă în studiul meduzelor, o descrie drept „una dintre cele mai frumoase creaturi marine”, însă spune că adevărata ei particularitate este capacitatea de a renaște.