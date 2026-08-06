Kazahstanul eliberează primul tigru în sălbăticie din ultimii 70 de ani, iar acesta e un moment istoric în relația sa cu Rusia

5 minute de citit Publicat la 09:57 06 Aug 2026 Modificat la 10:33 06 Aug 2026

Kazahstanul eliberează primul tigru în sălbăticie din ultimii 70 de ani. FOTO: Profimedia Images

Kazahstanul a eliberat un tigru în sălbăticie pentru prima dată după mai bine de șapte decenii, după un program început în urmă cu zece ani pentru readucerea lui în fostul său habitat și refacerea ecosistemului din sudul lacului Balhaș. Programul a fost dezvoltat prin cooperarea dintre Kazahstan și Rusia, cu sprijinul oamenilor de știință și al organizațiilor internaționale pentru protecția naturii, scrie The Astana Times.

O femelă adultă de tigru de Amur, numită Umit, nume care înseamnă „speranță” în limba kazahă, a fost eliberată la 31 iulie în Rezervația Naturală de Stat Ile-Balhaș, din sud-estul Kazahstanului. Animalul poartă un guler de monitorizare prin satelit și se deplasează acum independent printr-o regiune în care a trăit cândva tigrul caspic, cunoscut și sub denumirea de tigru de Turan, specie dispărută, a anunțat Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale.

Eliberarea femelei reprezintă prima etapă practică a programului de reintroducere a tigrilor în Kazahstan și unul dintre cele mai ambițioase proiecte de refacere a faunei sălbatice din țară.

Tigrul a dispărut din Kazahstan în anul 1948. În același an, în regiunea rusă Habarovsk, Vsevolod Sysoyev a semnat prima interdicție totală din lume privind vânătoarea de tigri.

? Kazakhstan has released an Amur tiger into the wild for the first time in over 70 years. Female tiger Ümit (“Hope”) marks a major milestone in restoring the species to its historic habitat.https://t.co/3GPvfq5YuJ pic.twitter.com/w9EjbFmNCC — Embassy of Kazakhstan in Malaysia (@KZEmbassyKL) August 5, 2026

Konstantin Chuychenko, ministrul rus al Justiției și președintele consiliului de supraveghere al Centrului pentru Tigrul de Amur, a declarat că această decizie a fost influențată inclusiv de pericolul evident al dispariției speciei.

Un proiect pregătit timp de peste zece ani

Tigrul se află în vârful lanțului trofic, iar supraviețuirea lui depinde de existența unor păduri sănătoase, a unor resurse sigure de apă, a unui număr suficient de animale sălbatice și a unei protecții eficiente împotriva braconajului.

Prin urmare, readucerea tigrului în Kazahstan nu a presupus doar transportarea animalelor, ci și refacerea unei mari părți a ecosistemului natural care le susținea odinioară existența. Pregătirile au durat mai mult de un deceniu.

În 2018, autoritățile au înființat Rezervația Naturală de Stat Ile-Balhaș, au întărit protecția teritoriului și au început să mărească populațiile de mistreți, cerbi de Buhara și alte animale care reprezintă hrana naturală a tigrilor.

În interiorul rezervației au fost construite țarcuri de adaptare, centre veterinare și sisteme de monitorizare.

Specialiștii au fost pregătiți să urmărească animalele, să le analizeze comportamentul și să intervină în eventualitatea unor întâlniri între tigri și oameni.

Cum au dispărut tigrii din Kazahstan

Cursul inferior al râului Ili și zona de sud a lacului Balhaș făceau parte odinioară din arealul natural al tigrului.

Prădătorul trăia în pădurile dese de luncă și în zonele inundabile ale râurilor din Asia Centrală, inclusiv în regiunile de-a lungul râurilor Ili și Sîrdaria.

Aceste peisaje ofereau apă, adăpost și suficientă pradă. Până la mijlocul secolului al XX-lea, tigrul a dispărut însă complet din Kazahstan.

Distrugerea și fragmentarea pădurilor de luncă, reducerea populațiilor de animale sălbatice, extinderea activităților umane și vânătoarea necontrolată au lăsat prădătorul fără suficient habitat și fără hrană.

Ultimele apariții confirmate în mod sigur pe teritoriul Kazahstanului au fost înregistrate cu mai bine de 70 de ani în urmă.

Patru tigri aduc speranță

Umit, al cărei nume oferă proiectului o puternică valoare simbolică, este unul dintre cei patru tigri aduși din Rusia în Kazahstan în luna mai. Grupul este format dintr-un mascul adult numit Amur, femela Umit și doi pui, Turan și Ussuri. Animalele au fost aduse din regiunea rusă Habarovsk și amplasate în țarcuri de adaptare construite special în Rezervația Ile-Balhaș.

Înainte de eliberare, Umit a trecut prin examinări veterinare și teste comportamentale menite să stabilească dacă poate supraviețui independent. Specialiștii i-au evaluat starea de sănătate, capacitatea de a vâna, reacția la prezența oamenilor și adaptarea la un mediu necunoscut. Rezultatele au arătat că femela era pregătită să fie eliberată în sălbăticie.

Specialiștii analizează modul în care tigrul explorează teritoriul, își alege locurile de odihnă și își caută hrana.

Spre deosebire de masculi, care tind să parcurgă distanțe mari, femelele rămân în general mai aproape de teritoriul pe care și l-au stabilit.

Eliberarea mai întâi a femelei le permite specialiștilor să-i observe comportamentul într-o etapă în care atât oamenii, cât și animalele se află încă într-un proces de adaptare.

Masculul adult Amur se află în continuare într-un țarc și este supus unor teste comportamentale

Decizia privind eliberarea lui va fi luată numai după ce specialiștii vor stabili că poate supraviețui singur.

Cei doi pui, care aveau aproximativ șase-șapte luni când au ajuns în Kazahstan, vor rămâne sub supraveghere pe măsură ce cresc.

Ministerul a anunțat că aceștia vor rămâne în spațiile speciale ale rezervației cel puțin până la vârsta de 18 luni. Ulterior, fiecare pui va fi supus separat unor evaluări veterinare și comportamentale, înainte de luarea unei decizii privind o eventuală eliberare.

Abordarea treptată reflectă complexitatea procesului de reintroducere a unui prădător de mari dimensiuni.

Alegerea tigrului de Amur se bazează pe argumente științifice. În 2009, cercetările genetice au arătat că tigrul de Turan, dispărut, și tigrul de Amur sunt aproape identici din punct de vedere genetic. Această descoperire a deschis calea planurilor de refacere a populației de tigri în Asia Centrală.

Primele observații arată că animalele se pot adapta la noul mediu.

Kazahstanul a depășit astfel etapa în care doar comemora dispariția tigrului și a început misiunea mult mai dificilă de a recrea un peisaj în care acesta să poată trăi din nou.

Obiectivul pe termen lung este formarea unei populații viabile, capabile să se reproducă, în delta râului Ili și în sudul lacului Balhaș.

Cooperare între Kazahstan și Rusia

Programul a fost dezvoltat prin cooperarea dintre Kazahstan și Rusia, cu sprijinul oamenilor de știință și al organizațiilor internaționale pentru protecția naturii.

Cele două țări au semnat în 2022 un memorandum privind reintroducerea tigrilor, în cadrul Forumului Internațional pentru Conservarea Tigrului, desfășurat la Vladivostok.

Ulterior, a fost creat un grup comun de lucru pentru coordonarea programului. În februarie 2025, grupul a organizat prima reuniune în Kazahstan.

Experții ruși au inspectat Rezervația Naturală de Stat Ile-Balhaș și au analizat infrastructura pregătită pentru sosirea și adaptarea animalelor.

A doua reuniune a avut loc la Habarovsk, în septembrie 2025.

În timpul vizitei de stat efectuate în Rusia de președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev, în noiembrie 2025, cele două țări au semnat un plan comun de acțiune pentru transferul și adaptarea tigrilor de Amur în Kazahstan.

În baza acestui plan, specialiștii kazahi au participat la cursuri de pregătire în Rusia, în decembrie 2025 și februarie 2026.

Organizatorii descriu inițiativa drept primul program internațional de acest tip care urmărește refacerea unei populații de tigri într-o țară în care specia dispăruse complet.