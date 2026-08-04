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Un urs care a găsit o mașină parcată pe Transfăgărășan s-a apucat să caute mâncare și a făcut prăpăd în ea

D.C.
1 minut de citit Publicat la 15:29 04 Aug 2026 Modificat la 15:31 04 Aug 2026
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Urs a făcut prăpăd în mașina unui turist ceh, pe Transfăgărășan FOTO: captură video Antena 3 CNN

Urs a făcut prăpăd în mașina unui turist ceh, pe Transfăgărășan. Atras de mirosul de mâncare, animalul a început să caute pur și simplu prin mașină. 

Automobilul era lăsat în apropierea barajului Vidraru, în timp ce turiștii, cel mai probabil, parcurgeau în traseu montan. 

Un urs care a găsit o mașină parcată pe Transfăgărășan s-a apucat să caute mâncare și a făcut prăpăd în ea 1090466
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Urșii sunt frecvent întâlniți pe Transfăgărășan și devin tot mai îndrăzneți. Recent, un turist care coborâse din mașină ca să admire peisajul și să respire aer curat, a fost adulmecat pe picior de un urs care se apropiase din spate, în timp ce el era atent la telefon.

În acest caz, ursul a fost un pui și părea că are chef de joacă, însă animalele devin agresive dacă se sperie sau dacă se simt amenințate într-un fel.

În ciuda avertismentelor repetate ale autorităților, numeroși turiști continuă să oprească pentru a fotografia sau filma animalele sălbatice, ignorând recomandarea de a păstra o distanță sigură și de a evita orice interacțiune cu acestea, iar incidentele apar.

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Etichete: Transfăgărășan ursi turisti

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