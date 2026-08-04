Un urs care a găsit o mașină parcată pe Transfăgărășan s-a apucat să caute mâncare și a făcut prăpăd în ea

Urs a făcut prăpăd în mașina unui turist ceh, pe Transfăgărășan. Atras de mirosul de mâncare, animalul a început să caute pur și simplu prin mașină.
Automobilul era lăsat în apropierea barajului Vidraru, în timp ce turiștii, cel mai probabil, parcurgeau în traseu montan.
Urșii sunt frecvent întâlniți pe Transfăgărășan și devin tot mai îndrăzneți. Recent, un turist care coborâse din mașină ca să admire peisajul și să respire aer curat, a fost adulmecat pe picior de un urs care se apropiase din spate, în timp ce el era atent la telefon.
În acest caz, ursul a fost un pui și părea că are chef de joacă, însă animalele devin agresive dacă se sperie sau dacă se simt amenințate într-un fel.
În ciuda avertismentelor repetate ale autorităților, numeroși turiști continuă să oprească pentru a fotografia sau filma animalele sălbatice, ignorând recomandarea de a păstra o distanță sigură și de a evita orice interacțiune cu acestea, iar incidentele apar.