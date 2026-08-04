Imagini sfâșietoare din Oceanul Indian. O femelă delfin și-a purtat pe spate șase zile puiul mort. Alți delfini au însoțit-o mereu

<1 minut de citit Publicat la 09:21 04 Aug 2026 Modificat la 09:23 04 Aug 2026

O femelă delfin și-a purtat pe spate șase zile puiul mort. Alți delfini au însoțit-o mereu. FOTO: Colaj foto X

O femelă delfin și-a purtat puiul mort prin Oceanul Indian timp de șase zile, comportament descris de cercetători ca un ritual de despărțire, scrie The Independent.

Delfinul, o femelă numită Fraggle, a fost filmat cu ajutorul unei drone de organizația australiană pentru conservarea mediului Geographe Marine Research.

Imaginile o arată pe Fraggle alături de puiul său nou-născut, care avea doar două săptămâni când a murit.

A dolphin named Fraggle was seen carrying her dead calf through Western Australia’s Leschenault Estuary after it died just two weeks after birth. Other dolphins appeared to remain close as she carried the calf, reflecting the strong social bonds observed among the animals.… pic.twitter.com/YvxEpoCu4Q — TRT World (@trtworld) July 30, 2026

Potrivit cercetătorilor, femela mai pierduse anterior alți patru pui.

În perioada în care Fraggle a continuat să poarte trupul puiului, alți delfini au fost observați înotând în apropierea ei și însoțind-o.

Oamenii de știință au documentat și în trecut comportamente asemănătoare la delfini și balene, care își poartă puii morți pentru mai multe zile.