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Imagini sfâșietoare din Oceanul Indian. O femelă delfin și-a purtat pe spate șase zile puiul mort. Alți delfini au însoțit-o mereu

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 09:21 04 Aug 2026 Modificat la 09:23 04 Aug 2026
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delfini
O femelă delfin și-a purtat pe spate șase zile puiul mort. Alți delfini au însoțit-o mereu. FOTO: Colaj foto X

O femelă delfin și-a purtat puiul mort prin Oceanul Indian timp de șase zile, comportament descris de cercetători ca un ritual de despărțire, scrie The Independent.

Delfinul, o femelă numită Fraggle, a fost filmat cu ajutorul unei drone de organizația australiană pentru conservarea mediului Geographe Marine Research.

Imaginile o arată pe Fraggle alături de puiul său nou-născut, care avea doar două săptămâni când a murit.

Potrivit cercetătorilor, femela mai pierduse anterior alți patru pui.

În perioada în care Fraggle a continuat să poarte trupul puiului, alți delfini au fost observați înotând în apropierea ei și însoțind-o.

Oamenii de știință au documentat și în trecut comportamente asemănătoare la delfini și balene, care își poartă puii morți pentru mai multe zile.  

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Etichete: delfin viata marina

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