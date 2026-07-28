Scene ireale pe Transfăgărășan. Un turist ocupat cu telefonul n-a văzut că un urs era în spatele lui și îi adulmeca picioarele

Un turist ocupat cu telefonul n-a văzut că un urs era în spatele lui și îi adulmeca picioarele, pe Transfăgărășan FOTO: Instagram/ miroslavnovotny2023

Un incident periculos petrecut pe Transfăgărășan a fost surprins de camera unui turist și a devenit viral pe rețelele sociale. Un bărbat care se uita în telefon n-a văzut că un urs s-a apropiat la doar câțiva centimetri de el, în spate. Filmarea a stârnit discuții intense pe rețelele sociale.

Ursul s-a apropiat pe la spate și i-a mirosit piciorul

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În filmare se observă cum turistul stă cu telefonul în mână, cu fața spre spre versant, în timp ce un pui de urs se apropie încet din spatele lui. Animalul ajunge la o distanță de doar câțiva centimetri de bărbat și începe să îi adulmece piciorul, în timp ce acesta rămâne complet nemișcat și habar n-are ce se întâmplă în spatele lui.

Abia în momentul în care ursul ajunge în fața sa, tânărul începe să fugă. Acesta ocolește autoturismul din care era filmată scena și reușește să se refugieze în propria mașină, în timp ce animalul îl urmărește.

Întregul incident a fost surprins de un alt turist aflat într-o mașină oprită la marginea drumului și poate fi urmărit AICI.

Imaginile au generat sute de comentarii

Filmarea a devenit rapid virală, iar pe rețelele sociale incidentul a fost comentat intens. Mulți s-au întrebat cum de turistul nu a observat apropierea ursului, în timp ce alții au apreciat că acesta și-ar fi dat seama de prezența animalului și a ales intenționat să nu se miște pentru a evita o reacție agresivă.

Urșii au devenit o prezență constantă pe Transfăgărășan. În ciuda avertismentelor repetate ale autorităților, numeroși turiști continuă să oprească pentru a fotografia sau filma animalele sălbatice, ignorând recomandarea de a păstra o distanță sigură și de a evita orice interacțiune cu acestea.