Turcia îl revendică pe Homer după succesul filmului lui Nolan. Presa turcă se întreabă dacă „Odiseea” a fost scrisă în această peșteră

Turcia îl revendică pe Homer după succesul filmului lui Nolan. Presa turcă se întreabă dacă „Odiseea” a fost scrisă în această peșteră. Foto: Profimedia Images

O peșteră ascunsă printre dealurile din Bornova, la marginea orașului Izmir, este legată de secole de numele lui Homer. Tradiția locală spune că aici și-ar fi compus poetul antic „Iliada” și „Odiseea”, iar locul revine acum în atenție odată cu interesul stârnit de filmul „The Odyssey” al lui Christopher Nolan, potrivit TurkiyeToday.

Despre viața lui Homer se cunosc foarte puține lucruri cu certitudine, iar până astăzi nu există dovezi clare care să arate unde și-a scris operele. Totuși, vechea Smyrna, orașul antic aflat în zona actualului Izmir, apare frecvent în teoriile despre originile poetului.

Cercetătorul turc Altan Altin, care a scris o carte despre acest subiect, spune că localnicii au numit dintotdeauna zona „Valea lui Homer”, iar călătorii veneau de mult timp să vadă peștera despre care se crede că ar fi fost folosită de poet.

O mărturie din Antichitate păstrează legătura dintre Homer și Smyrna

Unul dintre cele mai citate texte în sprijinul acestei teorii îi aparține geografului și cronicarului grec Pausanias, care a trăit în secolul al II-lea. Acesta vorbea despre râul Meles și despre o grotă aflată la izvoarele sale, unde locuitorii din Smyrna credeau că Homer și-ar fi compus poemele.

Relatarea a alimentat timp de secole discuțiile despre locul în care s-ar fi născut Homer și despre poziția exactă a râului Meles. Și alte locuri revendică însă o legătură cu poetul, printre ele insula grecească Chios.

Bornova se află în regiunea istorică a Ioniei, de pe coasta Mării Egee, care cuprindea în Antichitate atât Smyrna, cât și Chios.

„Pentru mine nu există nicio îndoială, Homer este din Bornova. În orice caz, este din Ionia, care include Smyrna și Chios. Este de pe aceste meleaguri”, spune Altin.

Cercetătorul invocă și o friză din secolul al III-lea î.Hr., care îl înfățișează pe Homer divinizat. El susține că relieful conține detalii geografice foarte asemănătoare cu cele ale peșterii din Bornova.

„Acest basorelief era deja cunoscut, dar nimeni nu observase până acum detaliile identice cu cele din peștera lui Homer. Este pentru prima dată când o descriere geografică atât de detaliată iese la lumină”, a spus Altin.

Descoperiri arheologice care întăresc legătura cu Homer

Și unele descoperiri arheologice sunt folosite pentru a susține legătura dintre Homer și vechea Smyrna. Arheologul Mehmet Akif Erdem spune că, în timpul săpăturilor, au fost găsite monede cu chipul lui Homer, ceea ce arată că locuitorii orașului antic îl considerau unul dintre ai lor.

El amintește și faptul că „Iliada” și „Odiseea” au fost scrise folosind forme ionice și eolice ale limbii grecești vechi. Din acest motiv, spune arheologul, Smyrna și Bornova rămân printre locurile care ar putea fi legate de mediul în care s-a născut și a trăit Homer.

Peștera este și astăzi greu accesibilă și plină de stânci. Pe pereții ei pot fi văzute și inscripții în limba greacă, însă nu se știe cu exactitate din ce perioadă datează.

Bornova vrea să transforme moștenirea lui Homer într-o atracție culturală

Urmele lui Homer nu se opresc la peșteră. În Bornova există mai multe locuri și evenimente care îi sunt dedicate. La Yeşilova Höyük, considerată cea mai veche așezare preistorică cunoscută din zona Izmirului, se află un bust al poetului, însoțit de o inscripție potrivit căreia acesta ar fi compilat „Iliada” și „Odiseea” pe aceste meleaguri și ar fi trăit în Bornova.

Districtul organizează deja un târg de carte dedicat lui Homer, iar într-un parc local se află și o statuie a lui Hector, eroul războiului troian.

Autoritățile locale vor acum să restaureze peștera și să o deschidă vizitatorilor, în contextul în care interesul pentru Homer este din nou în creștere.

Primarul din Bornova, Omer Eski, spune că păstrarea moștenirii poetului depășește discuția despre cine poate revendica numele său.

„Păstrarea moștenirii lui Homer este o datorie pe care o avem față de umanitate. Este unul dintre părinții fondatori ai literaturii”, a spus Eski „Poveștile pe care le spune sunt despre aceste meleaguri. Întrebarea nu este dacă trebuie sau nu să ni-l revendicăm pe Homer. Povestea lui este și povestea noastră”.

Filmul lui Christopher Nolan a readus „Odiseea” în atenție

Interesul pentru Homer a crescut și odată cu lansarea filmului „The Odyssey”, regizat de Christopher Nolan.

Mustafa Kocyigit, care conduce librăria Gargantua din Izmir, spune că filmul a făcut ca mai mulți oameni să se întoarcă la Homer și a dus inclusiv la creșterea vânzărilor pentru „Odiseea”.

Profesorul Safak Tosun, intervievat în fața unui cinematograf din Izmir unde rula filmul, spune că știa că Homer era legat de această regiune, dar nu știa că asocierea este făcută atât de direct cu Izmir.

„Mă simt mândru, onorat și profund privilegiat să fiu concetățeanul lui”, a spus el.