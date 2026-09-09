Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, şi-a lansat cea de-a cincea carte, "Suflet regăsit". Sursa foto: Alin Tişe

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat, marţi, a cincea sa carte, "Suflet regăsit", un volum despre meditaţie şi asumarea propriei personalităţi. Volumul a apărut la Editura Actual din Cluj-Napoca.

Alin Tișe se află la a cincea carte, după ce a mai scris "Poveste pentru tata”, ”Fluturele Dor și Floarea de Apă”, ”Cezarul, Dumnezeu, Iubirea” și ”Iubirea căutată prin păcate – IoVa”.

"Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a prezentat azi, 08.09.2026, la finalul unei conferințe de presă desfășurate la Cluj-Napoca ultima sa carte, ”Suflet regăsit”, apărută la Editura Actual din Cluj-Napoca.

Președintele Consiliului Județean Cluj nu este la prima sa carte, aceasta fiind a cincea, după ”Poveste pentru tata”, ”Fluturele Dor și Floarea de Apă”, care a fost tradusă și în limba maghiară, ”Cezarul, Dumnezeu, Iubirea” și ”Iubirea căutată prin păcate – IoVa”.

De această dată autorul ne propune o serie de texte de tip eseu, care marchează, așa cum chiar el afirmă, o modalitatea de regăsire a propriului suflet, o privire în oglinda interioară, lucruri pe casre le vede ca o cale de asumare a propriei personalități", potrivit unui comunicat.

În decembrie a lansat "Iubirea căutată prin păcate – Iova"

În luna decembrie 2025, presedintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a lansat a patra carte şi primul său roman, "Iubirea căutată prin păcate - Iova." Alin Tișe spunea că romanul este "un drum de întors acasă, cu inima în palme", o carte specială în care unele din rudele sale apropiate se regăsesc în personajele poveștii. Politicianul spune că nu este un scriitor, ci doar un om care scrie așa cum îi dictează sufletul.

"E un roman foarte original, cu o tematică transilvană, ca să spun așa. Apare în acest roman lumea minelor, lumea aspră în care trăiesc minerii și lumea satului transilvan dintr-o zonă apropiată de Cluj, cu locuri mitologice, cum este Laguna Albastră", afirma şi scriitorul Ion Cristofor.