Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a lansat primul său roman: "Iubirea căutată prin păcate – Iova"

Presedintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a lansat a patra carte şi primul său roman, "Iubirea căutată prin păcate - Iova." Alin Tișe spune că romanul este "un drum de întors acasă, cu inima în palme", o carte specială în care unele din rudele sale apropiate se regăsesc în personajele poveștii. Politicianul spune că nu este un scriitor, ci doar un om care scrie așa cum îi dictează sufletul.

Primul roman al cunoscutului politician clujean a fost lansat într-un spațiu special, în cel mai mare centru de artă imersivă din Europa, pe ritmurile îndrăgitului artist Emeric Imre. Cei prezenți, printre care reputați poeți și prozatori clujeni, au declarat că Alin Tișe demonstrează prin acest roman că este un scriitor adevărat, independent de statutul său de om politic.

"E un roman foarte original, cu o tematică transilvană, ca să spun așa. Apare în acest roman lumea minelor, lumea aspră în care trăiesc minerii și lumea satului transilvan dintr-o zonă apropiată de Cluj, cu locuri mitologice, cum este Laguna Albastră", spune scriitorul Ion Cristofor.

Printre cei care au vorbit despre cartea lui Alin Tișe s a aflat și Mitropolitul Clujului, Andrei Andreicuț.

"Am început să citesc această carte și m-am minunat: Dumnezeu, pe cel chemat să facă administrația unui județ, l-a înzestrat și cu harul scriitoricesc. Citindu-i acum a doua carte, frumoasă, nu se poate să nu te gândești la lucrurile frumoase care i-au dat chef să scrie această carte", a spus ÎPS Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului.

Autorul afirmă că nu se consideră scriitor și speră ca romanul său să vorbească despre frumusețea sufletelor personajelor, iar prin iubirea care triumfă în carte, oamenii să se poată salva.

"Este despre copilărie, despre poveștile bunicilor și ale rudelor. Sunt onorante aceste cuvinte frumoase spuse de profesioniști ai scrisului. Pentru mine este o joacă a minții. Mă joc cu mintea mea, ea cu mine. Sunt pur și simplu trăiri ale sufletului. Până și Crăciunul este sufletul nostru, până și viața de zi cu zi este sufletul nostru. Este despre copilărie, despre amintire, despre locurile natale, despre poveștile bunicilor și ale părinților", a spus Alin Tişe.

Aceasta este a patra carte a lui Alin Tișe după volumele "Poveste pentru tata", "Fluturele Dor și Floarea de Apă – Religia Iubirii" și "Cezarul, Dumnezeu, Iubirea – Regatul Puterii * Regatul Credinței * Regatul Iubirii".