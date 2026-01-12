Venezuela deţine cantități uriașe de petrol. Mai are și ceva de care America are nevoie

Imagine surprinsă deasupra unei mine de bauxită și a producției de aluminiu din Ciudad Guayana, Venezuela. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Donald Trump a declarat că firmele americane vor avea acum acces la vastele rezerve de petrol ale Venezuelei. Însă și alte resurse ale țării au atras atenția administrației sale, a relatat CNN. Fostul lider de la Caracas, Hugo Chávez, a anunţat în urmă cu 17 ani că a fost descoperită în ţara sa un zăcământ uriaş cu "aur albastru", aşa cum mai este cunoscut coltanul, un minereu foarte prețios folosit în fabricarea bateriilor de mașini electrice, a telefoanelor mobile și a multor altor dispozitive electronice.

Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol din lume, dar şi minerale critice

Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, estimate la peste 300 de miliarde de barili, depășind semnificativ rezervele Arabiei Saudite. "Vom scoate o cantitate uriașă de bogăție din pământ", a spus liderul de la Casa Albă despre petrolul Venezuelei.

Potrivit sursei citate, Venezuela are cantități neconfirmate de minerale, metale și, posibil, elemente din categoria pământurilor rare, au spus experții. Aceste materii prime sunt indispensabile pentru industrii care variază de la apărare la tehnologie, iar Administrația Trump a subliniat în mod repetat importanța lor pentru securitatea națională a SUA.

Totuși, deși Washingtonul ar putea aspira să își asigure accesul la elementele critice ale Venezuelei, acest lucru este dificil de realizat, au precizat specialiștii, și nu ar contribui semnificativ la consolidarea lanțului de aprovizionare al Americii.

Cantitatea și viabilitatea economică a resurselor minerale ale Venezuelei sunt incerte. De asemenea, companiile se confruntă cu riscuri majore atunci când exploatează mineritul în Venezuela fără garanții de securitate susținute.

Multe dintre aceste regiuni sunt controlate de gherile și grupări armate implicate în exploatarea ilegală a aurului, au spus experții, conform CNN. Exploatarea pământurilor rare, un proces extrem de consumator de energie, poate provoca, de asemenea, daune grave mediului.

"Există o conștientizare la nivelul administrației că, dincolo de petrol, țara are o valoare importantă și în ceea ce privește resursele naturale", a declarat Reed Blakemore, director de cercetare la Atlantic Council Global Energy Center.

Ulterior, oficialul a mai spus: "Însă, dacă vorbim despre condițiile în care aceste resurse minerale pot fi exploatate și aduse pe piață, situația devine mult mai complicată. Și, sincer, chiar mai dificilă decât în cazul petrolului".

Minerale critice în Venezuela

Serviciul Geologic al SUA (USGS) nu include Venezuela pe lista țărilor care dețin pământuri rare (printre statele menționate se numără China, Statele Unite, Brazilia și Groenlanda). Potrivit experților, cei aproximativ 25 de ani de guvernare ai președinților Hugo Chávez și Nicolás Maduro au creat un gol informațional privind amploarea reală a resurselor naturale ale țării.

Cu toate acestea, specialiștii consideră că Venezuela dispune de zăcăminte de anumite minerale, precum coltanul – din care se obțin metalele tantal și niobiu – și bauxita, care poate conține aluminiu și galiu. Tantalul, niobiul, aluminiul și galiul sunt considerate minerale critice de către USGS.

În 2009, Hugo Chávez a promovat intens resursele naturale ale țării, inclusiv așa-numitul "aur albastru", denumire atribuită coltanului. În acel an, Chávez a afirmat că în Venezuela a fost descoperită o mare rezervă de coltan, potrivit Reuters, a mai scris CNN.

În 2016, Nicolás Maduro a înființat Arcul Minier Orinoco, o vastă zonă a Venezuelei destinată explorării și exploatării resurselor minerale. Regiunea a fost însă afectată masiv de activități miniere ilegale.

Rolul Chinei în lanțul de aprovizionare

Chiar dacă firmele americane ar încerca să exploateze pământurile rare din Venezuela, scoaterea acestora din sol reprezintă doar o parte a procesului. De regulă, aceste materiale sunt trimise în China pentru rafinare.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), China a reprezentat peste 90% din rafinarea globală a pământurilor rare în 2024. Țara menține un monopol virtual în prelucrarea și rafinarea materialelor datorită deceniilor de subvenții guvernamentale, expansiunii industriei și reglementărilor de mediu mai permisive.

Pământurile rare au devenit un punct sensibil major în tensiunile comerciale dintre SUA și China. Anul trecut, Beijingul a impus anumite controale la export pentru aceste materiale în contextul disputelor comerciale, alimentând îngrijorările privind lipsa unor lanțuri de aprovizionare sigure din partea Americii pentru aceste materiale critice.

"China deține în continuare o capacitate aproape unică de procesare a metalelor din pământuri rare, iar acest avantaj industrial și geopolitic nu poate fi depășit peste noapte", a declarat Joel Dodge, director pentru politici industriale și securitate economică la Vanderbilt Policy Accelerator.