Există o alternativă la Strâmtoarea Ormuz prin Marea Roșie, dar nu este o soluție simplă: ruta prin Yanbu e mai lentă și mai scumpă

Pentru ca petrolul să ajungă la Yanbu, trebuie mai întâi să traverseze o conductă de 1.200 de kilometri care străbate întreaga Arabie Saudită. Foto: Getty Images

În timp ce Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, o mișcare prin care Iranul a reușit să restrângă comerțul cu petrol și să lovească puternic economia globală ca represalii pentru loviturile SUA–Israel, Arabia Saudită propune un o rută alternativă, prin portul Yanbu de la Marea Roșie. Însă acest plan vine cu unele limitări, subliniind cât de importantă rămâne strâmtoarea controlată de regimul de la Teheran.

Regimul saudit, ferm de partea SUA în războiul împotriva vechiului său rival Iran, le oferă clienților de petrol pe termen lung opțiunea de a primi livrările pentru luna aprilie printr-un port la Marea Roșie numit Yanbu, a relatat agenția Bloomberg.

Însă cumpărătorii care aleg Yanbu vor primi doar o parte din aprovizionarea lor lunară. Asta deoarece există limite privind cantitatea de țiței care poate fi transportată prin conducta către acest port, potrivit traderilor informați de compania petrolieră de stat saudită Aramco.

Cealaltă opțiune rămâne prin Golful Persic, dar cu riscul de a nu primi deloc livrări dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Aramco, cel mai mare exportator de petrol din lume, a refuzat să transmită un punct de vedere.

De ce ruta Yanbu nu este o soluție viabilă

Geografia explică în mare parte de ce Yanbu ar putea să nu fie, totuși, o soluție viabilă.

În mod normal, aproape tot petrolul pleacă prin ceea ce ar putea fi numit „ușa din față”, adică Strâmtoarea Ormuz, pe partea Golfului Persic, în estul Peninsulei Arabice. Această strâmtoare este un pasaj îngust între peninsulă și Iran, aflat dincolo de apă, mai la est.

Este o rută largă, rapidă și directă, în special pentru navele care se îndreaptă spre Asia. Clienții își organizează propriile nave, încarcă petrolul și pleacă.

Yanbu este „ușa din spate”, pe partea Mării Roșii. Pentru ca petrolul să ajungă la Yanbu, trebuie mai întâi să traverseze o conductă de 1.200 de kilometri care străbate întreaga țară. Această conductă are o capacitate limitată, astfel că nu poate transporta la fel de mult petrol precum Strâmtoarea Ormuz.

În plus, drumul maritim către Asia din Marea Roșie ocolește peninsula și este mai lung decât din regiunea Golfului. În consecință, timpul și costurile de transport cresc.

Ce spun cifrele

Cifrele întăresc aceste probleme. Aramco a exportat 7,2 milioane de barili de țiței pe zi în februarie, înainte ca Iranul să fie lovit de atacurile aeriene SUA–Israel și să blocheze efectiv strâmtoarea.

Acest petrol a fost exportat în principal din terminalele din Golf, Ras Tanura și Juaymah, de pe partea estică a Peninsulei Arabice.

Deoarece Yanbu se află pe coasta vestică, saudiții dispun de o conductă de 5 milioane de barili pe zi care traversează țara până la Yanbu. Totuși, capacitatea de export a portului Yanbu ar putea fi chiar mai mică decât atât, a notat Bloomberg. Aramco a crescut livrările prin Yanbu de la începutul războiului, aflat acum în a treia săptămână.

Saudiții își vând, de regulă, tot petrolul prin contracte pe termen lung, majoritatea fiind destinate Asiei.

Sinopec, cel mai mare rafinator din China, își reduce ritmul de lucru cu 10% din cauza penuriei, iar Japonia a început să elibereze țiței din rezervele naționale. India a primit unele livrări de petrol și gaze prin strâmtoare, în condițiile în care Iranul afirmă că aceasta este închisă doar pentru americani, israelieni și aliații lor, însă viitorul rămâne incert chiar și pentru cei care beneficiază temporar de aceste livrări.

Dincolo de Asia, unele rafinării europene au raportat că au primit volume mai mici de țiței de la Aramco decât cele contractate.

Trump oscilează în privința strâmtorii

Președintele american Donald Trump și-a schimbat în repetate rânduri argumentele privind motivele pentru care SUA au intrat în război.

Iran nu a indicat că ar fi dispusă să accepte un armistițiu, continuând să lovească ținte americane din țările din Golf, inclusiv Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Luni, după zile în care a susținut că va „securiza” Strâmtoarea Ormuz și apoi a cerut ajutor altor țări NATO fără succes, Trump a declarat că „poate că noi (SUA) nici nu ar trebui să fim acolo”.

„Cer ca aceste țări să intervină și să-și protejeze propriul teritoriu, pentru că este teritoriul lor... ar trebui să ne ajute”, le-a spus el jurnaliștilor la bordul Air Force One, duminică seara, folosind aparent termenul „teritoriu” în sensul de zonă de interes.

„Se poate argumenta că poate nici nu ar trebui să fim acolo, pentru că nu avem nevoie. Avem mult petrol”, a adăugat el.

Afirmația vine după ce a declarat că a cerut unui număr de șapte țări, pe care însă nu le-a numit, să trimită nave de război pentru a menține deschisă această rută vitală pentru transportul de petrol și gaze, în timp ce atacurile iraniene continuă asupra țărilor din Golf și asupra întregii regiuni. Acest ajutor nu a venit.