O geantă din piele de dinozaur, unică în lume, a fost scoasă la licitație la Paris

1 minut de citit Publicat la 15:20 10 Iun 2026 Modificat la 15:20 10 Iun 2026

Geanta este realizată din colagen obținut din fosile de Tyrannosaurus rex (T.REX) / sursă foto: Profimedia Images

O geantă din piele de dinozaur, unică în lume, creată în laborator prin tehnici avansate de inginerie genetică, a fost scoasă la licitație la Paris. Piesa este evaluată la 500.000 de euro.

Geanta este realizată din colagen obținut din fosile de Tyrannosaurus rex (T.REX) provenite din Statele Unite, scrie Manila Times.

De culoare albastru-verzui, piesa a generat deopotrivă fascinație și controverse în lumea științifică.

A handbag made with collagen derived from Tyrannosaurus rex fossils is on sale in Paris, with an estimated price of $350K-$560K pic.twitter.com/qF5C4j7aFZ — Reuters (@Reuters) June 9, 2026

Mulți paleontologi au contestat eticheta de „piele autentică de dinozaur”, aceștia susținând că materialul genetic și colagenul recuperate din fosile sunt mult prea fragmentate din cauza trecerii timpului, ceea ce face imposibilă reconstrucția fidelă a structurii celulare complexe pe care o avea pielea unui Tyrannosaurus rex adevărat.

O piesă lucrată până la cel mai mic detaliu

Mai mult decât atât, geanta a fost lucrată cu o atenție deosebită la detalii, finisajele prezintă tăieturi adânci care reproduc fidel zgârieturile lăsate de prădătorii preistorici.

Geanta este expusă în prezent la casa de licitații Drouot, înainte de licitație. Se estimează că va fi vândută cu o sumă cuprinsă între 300.000 și 500.000 de euro (aproximativ 347.000 - 578.000 de dolari).