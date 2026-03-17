„Nu ne șantajați. Nu e războiul nostru.” Europa îl sfidează pe Trump, după ce acesta a cerut ajutor la „curățat” Strâmtoarea Ormuz

3 minute de citit Publicat la 09:59 17 Mar 2026 Modificat la 10:03 17 Mar 2026

Kaja Kallas îi transmite lui Donald Trump că războiul din Orientul Mijlociu nu este războiul UE. Foto: Getty Images

Europa îi transmite un mesaj clar lui Donald Trump iar mesajul spune "nu vă ajutăm să securizați Strâmtoarea Ormuz", notează Politico.

Poziția a fost stabilită luni, după ce miniștrii de Externe din cele 27 de țări ale UE s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta apelul președintelui american către statele de pe continent.

Strâmtoarea Ormuz, un canal vital de transport al petrolului, a fost blocată de Iran drept represalii pentru atacurile americane și israeliene începute pe 28 februarie.

Potrivit Politico, la reuniunea de luni a fost evocată extinderea mandatului misiunii navale "Aspides" a Uniunii Europene pentru a permite trimiterea de vase de război europene în strâmtoare.

Însă la capătul mai multor ore de discuții cu ușile închise, miniștrii s-au pus de acord că problema blocării tranzitului naval trebuie rezolvată de Statele Unite.

Șefa diplomației UE: Nu este războiul Europei

"Europa nu are niciun interes într-un război fără sfârșit. Acesta nu este războiul Europei, deși interesele Europei sunt în joc", a declarat luni seară Kaja Kallas, șefa diplomației UE.

"A existat dorința clară de a consolida misiunea navală a UE în Orientul Mijlociu, însă nu și dorința de a schimba mandatul acestei misiuni. Nimeni nu vrea să participe activ la acest război", a adăugat ea.

Președintele american a declarat în weekend pentru Financial Times că ar fi "foarte rău pentru viitorul NATO" dacă țările europene nu ar răspunde apelului său de ajutor.

Trump a dezvoltat ideea pe rețelele sociale, scriind că este în contact cu șapte țări pentru a securiza strâmtoarea, fără a nominaliza statele respective.

Luni, liderul de la Washington s-a declarat încrezător că Franța va ajuta SUA.

"Cred că va ajuta. Vă voi anunța. Am vorbit cu el ieri", a spus Trump, referindu-se la omologul său francez, Emmanuel Macron.

El a adăugat că este nemulțumit de răspunsul Regatului Unit și s-a declarat "foarte surprins" după ce prim-ministrul Keir Starmer a afirmat că nu va fi atras într-un "război mai amplu" din cauza Iranului.

Donald Trump a mai susținut că SUA "nu au nevoie de nimeni, fiind cea mai puternică națiune din lume", iar cererea sa de asistență a fost un test de solidaritate, pentru a vedea cum vor reacționa țările europene.

"Eu spun de ani de zile că, dacă am avea vreodată nevoie de ei, nu vor ne vor ajuta", a conchis președintele SUA.

Ce spun europenii

"Americanii au ales această cale, împreună cu israelienii. Nu noi am început acest război", a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

El a subliniat că principala responsabilitate a Germaniei este să apere teritoriul NATO.

Cancelarul german Friedrich Merz a respins, la rândul său, ideea de a angaja Berlinul în conflict.

"NATO este o alianță defensivă, nu una intervenționistă. Și tocmai de aceea NATO nu are niciun rol aici", a explicat Merz.

"Sper că ne vom trata reciproc cu respectul necesar în cadrul alianței", a adăugat el, într-o replică la remarcile lui Trump privind "viitorul NATO".

Vicepremierul din Luxemburg, Xavier Bettel a mers chiar mai departe, declarând că țara sa "nu va ceda șantajului" de la Washington.

"Nu ne cereți să trimitem trupe", a spus acest politician.

Însă ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a reiterat luni apelul lui Trump către aliați de a sprijini războiul din Iran, având în vedere că aceștia importă petrol din regiunea Golfului.

"În cele din urmă, securitatea Strâmtorii Ormuz este în interesul lor. Trump are perfectă dreptate să spună că aliații noștri trebuie să ne ajute și să ne sprijine eforturile", a arătat ambasadorul.

O misiune NATO în zona războiului din Orientul Mijlociu este improbabilă

Strâmtoarea Ormuz, prin care se transportă aproximativ o cincime din petrolul mondial, rămâne efectiv închisă, după ce Iranul a amenințat că va lovi orice navă a unui stat care sprijină operațiunile americane și israeliene împotriva republicii islamice.

Blocajul a dus la creșterea prețului barilului de petrol peste pragul de 100 de dolari, săptămâna trecută, iar creșterile peste acest nivel s-au menținut la începutul săptămânii.

O misiune NATO în Iran rămâne improbabilă deocamdată, potrivit a patru diplomați ai alianței chestionați de Politico.

Până în prezent, Statele Unite nu au solicitat oficial sprijin partenerilor NATO în cadrul formal al alianței, au declarat doi dintre diplomați.

"Unii aliați vor fi îndrumați să nu se implice acolo. În plus, nu este direct zona de responsabilitate a NATO", a indicat una dintre sursele publicației citate.

Liderii UE se reunesc joi, iar o schiță preliminară a concluziilor, elaborată de diplomații națiunilor membre, arată că șefii de stat și de guvern de pe continent vor cere detensionarea conflictului și reținere maximă în Iran.