Omul lui Trump anunță cât va mai dura războiul din Iran: "Ulterior, economia globală va cunoaște un șoc pozitiv de anvergură"

Publicat la 09:48 16 Mar 2026 Modificat la 09:48 16 Mar 2026

Fum peste Teheran, după ce au fost lovite depozite petroliere. Oficiali ai administrației Trump spun că războiul din Orientul Mijlociu va dura între patru și șase săptămâni. Foto: Getty Images

Un consilier de rang înalt al președintelui Donald Trump a declarat, citând estimări făcute de Pentagon, că războiul din Iran, ajuns în cea de-a treia săptămână, va dura între patru și șase săptămâni.

Kevin Hassett, șeful Consiliului Economic Național al Casei Albe, este cel care a avansat această durată a conflictului, adăugând însă că decizia finală privind încheierea ostilităților îi aparține președintelui SUA.

Duminică, Hassett s-a numărat printre mai mulți oficiali ai administrației care le-au cerut americanilor răbdare, pe măsură ce prețurile la energie cresc vertiginos în SUA și în lume.

Oficialul afirmă că obiectivul de a elimina Iranul ca amenințare în Orientul Mijlociu justifică inconvenientele legate de creșterea prețurilor, scrie publicația Stars and Stripes.

Oficial american: Suntem înainte de termen cu războiul din Orientul Mijlociu

"Pentagonul estimează că va dura între patru și șase săptămâni pentru a finaliza această misiune și că suntem înainte de termen. Ne așteptăm ca economia globală să aibă un șoc pozitiv major imediat ce (războiul) se va termina", a declarat Hassett la emisiunea "Face the Nation" de la CBS.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a semnalat, la rândul său, că operațiunile militare ar putea dura câteva săptămâni.

"Cred că acest conflict se va încheia, cu siguranță, în următoarele săptămâni. S-ar putea întâmpla mai devreme. Apoi, vom vedea o revenire a aprovizionării și o scădere a prețurilor", a declarat Wright la emisiunea "This Week" de la ABC.

Între timp, cotațiile petroliere continuă să crească.

Țițeiul Brent a închis vineri la peste 103 dolari pe baril, iar cotațiile de luni au depășit 106 dolari pe baril, înainte de a coborî la mai mult de 104 dolari pe baril.

În paralel, Iranul continuă să blocheze Strâmtoarea Ormuz, pe unde se transportă o cincime din petrolul mondial și un procentaj similar de gaze naturale lichefiate.

Trump îi amenință pe aliați dacă nu-l ajută să redeschidă Strâmtoarea Ormuz

Sâmbătă, Trump a cerut mai multor țări să trimită nave de război pentru a menține deschisă Strâmtoarea Ormuz, spunând că speră ca Franța, Japonia, Coreea de Sud, China și Marea Britanie să răspundă pozitiv.

El a amenințat cu "un viitor rău" pentru aliații NATO și cu amânarea summitului cu președintele chinez Xi Jinping în caz contrar.

Un oficial de rang înalt din partidul de guvernământ din Japonia a declarat că trimiterea de nave ale marinei japoneze în Orientul Mijlociu pentru a escorta petrolierele se va confrunta cu „obstacole mari”.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a spus că a purtat discuții cu țările menționate de Trump, deși nu a oferit detalii.

El a insistat că problemele generate de războiul cu Iranul reprezintă "o problemă pe termen scurt".

Însă Japonia și Australia au comunicat deja că nu vor trimite nave în Strâmtoarea Ormuz.