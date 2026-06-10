Mircea Fechet solicită o anchetă în cazul Dianei Șoșoacă după întâlnirea cu Putin din St. Petersburg: Nu a vorbit în numele României

Mircea Fechet, deputat PNL, Diana Şoşoacă, lidera partidului S.O.S. România, şi Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. Sursa colaj foto: Agerpres/X & Hepta

Deputatul PNL Mircea Fechet a solicitat miercuri, în Parlament, o poziționare clară a statului român față de declarațiile făcute de europarlamentara Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Totodată, acesta a cerut autorităților să analizeze dacă acțiunile și afirmațiile acesteia se încadrează în infracțiunea de trădare prevăzută de Codul Penal. "Nu a vorbit în numele meu! Nu în numele a milioane de români care au înţeles de ce este în stare Rusia", a subliniat politicianul.

Solicitarea vine după participarea liderei partidului S.O.S. România, Diana Șoșoacă, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde, potrivit imaginilor apărute în spațiul public, aceasta a purtat un dialog cu președintele rus și i-a transmis mesajul: "Vă admirăm pentru forța voastră". Vezi ce i-a spus Diana Șoșoacă lui Vladimir Putin la Sankt Petersburg aici.

"La Forumul Economic Internaţional care a avut loc zilele trecute la Sankt-Petersburg, un europarlamentar român a făcut dovada trădării naţionale în direct, în văzul întregii lumi", a declarat Mircea Fechet în cadrul unei declarații susținute astăzi, în Parlament.

Mircea Fechet a subliniat că Diana Șoșoacă a transmis mesaje în numele românilor, susținând că aceștia îi apreciază pe ruși și își doresc o apropiere de Moscova.

"Îi transmit răspicat: NU în numele meu! Nu în numele a milioane de români care au înţeles de ce este în stare Rusia, un stat agresor cu pretenţii revanşarde care a transformat Ucraina într-o arenă însângerată", a declarat deputatul liberal.

Mircea Fechet a invocat articolul 394 din Codul penal, care definește infracțiunea de trădare ca fiind "fapta cetăţeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, inclusiv prin aservire faţă de o putere sau organizaţie străină".

Ulterior, acesta a mai adăugat: "Cer autorităţilor române să nu mai întârzie anchetarea Dianei Şoşoacă pentru cele 11 infracţiuni de care e acuzată şi să reacţioneze cu maximă seriozitate în raport cu acest episod care sfâşie credibilitatea externă a ţării noastre".

Mircea Fechet a legat declarațiile europarlamentarei de efectele războiului declanșat de Rusia în Ucraina, amintind că Vladimir Putin este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război.

El a invocat estimări ale unor organizații internaționale, conform cărora războiul din Ucraina s-a soldat cu moartea a peste 700 de copii și rănirea altor peste 2.500, în timp ce aproximativ 35.000 de minori ar fi fost deportați sau transferați forțat în Rusia.

"Când un politician român, reprezentant al României în Parlamentul European, îi spune lui Putin: «Vă admirăm pentru forţa voastră», întrebarea legitimă este: «Ce admiră, de fapt? Forţa care ucide, care desparte copiii de familiile lor, care distruge şcoli şi spitale?»", a menţionat Fechet, miercuri, 10 iunie, în Parlamentul României.

Dputatul PNL a mai adăugat: "România nu stă lângă cei acuzaţi că au deportat copii, stă lângă victime, lângă dreptul internaţional, lângă adevăr".

Mircea Fechet a declarat în final că "un politician care confundă interesul naţional cu reverenţa în faţa Kremlinului nu vorbeşte în numele României", subliniind că "nimeni nu poate transforma funcţia publică într-un scut împotriva răspunderii".