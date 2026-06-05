Șoșoacă l-a lingușit pe Putin în public. „Vă felicităm pentru tot ce ați făcut”. Ce anume l-a făcut pe liderul rus să zâmbească

Diana Șoșoacă și Vladimir Putin, colaj foto din cadrul transmisiei video a forumului de la Sankt Petersburg. Sursa: X

Președinta SOS și eurodeputata Diana Șoșoacă i s-a adresat vineri lui Vladimir Putin, cu prilejul unei conferințe de presă organizate de liderul de la Kremlin, la încheierea forumului economic de la Sankt Petersburg, supranumit „Davosul lui Putin”.

„Aş vrea să vă spun că poporul român nu vă urăşte”, a spus Diana Șoșoacă. „Poporul român doreşte pacea cu Rusia. Nu vrem să ajutăm Ucraina, să îi furnizăm bani şi arme, dar, din păcate, România este condusă de la Bruxelles. Și nu pot să vă trimit un salut călduros de la președintele nostru, pentru că nu avem un președinte, din perspectiva noastră”.

Vladimir Putin a zâmbit în timpul discursului Dianei Șoșoacă.

Diana Sosoaca ii spune lui Putin ca l a dat afara personal pe Zelenski din parlament ?

Putin ne transmite salutari calduroase tuturor romanilor ortodocsi? pic.twitter.com/Osf88b3obm — T (@nightwatcherT) June 5, 2026

„Și domnule președinte, aș vrea să vă spun că am fost senatoare în Parlamentul român în 2023, cred, atunci când Zelenski a vrut să vorbească în Parlamentul meu român, și nu l-am lăsat. Și l-am dat afară din Parlamentul român. Și aș vrea să vă spun, din adâncul inimilor românilor și europenilor, care gândesc intens, și care au creier, că vrem să cooperăm cu Rusia. Nu suntem dușmani, sunteți cea mai mare țară din lume. Aveți una dintre cele mai mari economii, vă admirăm pentru forța dumneavoastră, și admirăm întregul popor rus. Și vrem să vă felicităm pentru tot ce ați făcut și ce faceți, pentru acest forum. Felicitări și asta e o lecție pentru Uniunea Europeană. Sper că în scurt timp, nu o vom mai avea pe Ursula von der Leyen drept președinta Comisiei Europene. Vă mulțumesc atât de mult!”, și-a încheiat Șoșoacă intervenția.

Președinta SOS a publicat pe contul său de Facebook inclusiv un selfie făcut cu Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al MAE rus.

Cu o zi în urmă, președinta SOS România și eurodeputata Diana Șoșoacă, s-a declarat „foarte bucuroasă” că autoritățile ruse nu-l recunosc pe Nicușor Dan drept președintele României și a mulțumit Rusiei pentru poziția diplomatică adoptată în acest caz.

„Avem 100-200 de persoane arestate pentru că și-au exprimat dreptul la libera exprimare și care au spus câteva lucruri care l-au deranjat pe actualul președinte, dar vă spun că (Nicușor Dan - n.r.) nu este președintele României și sunt bucuroasă că, la ONU, reprezentantul Rusiei l-a numit pe fostul președinte, Klaus Iohannis, nu pe Nicușor Dan. Am fost foarte bucuroasă și vă mulțumesc că nu-l recunoașteți pe acest președinte”, a spus Diana Șoșoacă.

Președinta SOS a fost invitată de Putin la forumul economic de la Sankt Petersburg. Șoșoacă a participat miercuri la un panel intitulat „Media în era AI în Regiunea Eurasiatică. Cum pot supraviețui țările în războiul informațional cu ajutorul tehnologiilor AI”.