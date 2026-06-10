Pîslaru anunță eliminarea unor diferențe salariale în sistemul sanitar: "Unde sunt dezechilibre, vom face corecțiile necesare"

Dragoș Pîslaru: Dialogul este absolut necesar atunci când este bazat pe argumente și soluții. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, anunță că, în urma discuțiilor cu mai multe organizații sindicale, au fost identificate probleme în sistemul de salarizare din sectorul public, inclusiv în cazul biologilor, biochimiștilor și chimiștilor din sistemul sanitar, unde ar putea fi eliminată o diferență de plată considerată nejustificată.

"Am discutat în ultimele zile cu reprezentanții sindicatelor din mai multe domenii, iar unele dintre observațiile primite au evidențiat probleme reale care trebuie corectate.

Dialogul este absolut necesar atunci când este bazat pe argumente și soluții.

Un exemplu concret este situația biologilor, biochimiștilor și chimiștilor din sistemul sanitar. În urma discuțiilor cu reprezentanții Sindicatului Național Forța Legii, am agreat de principiu eliminarea unei diferențe de salarizare care nu își găsea o justificare obiectivă în nivelul studiilor, al pregătirii profesionale, al responsabilităților și al complexității activității desfășurate", a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

El afirmă că noua lege a salarizării unitare are ca obiectiv corectarea inechităților din sistemul public, astfel încât munca de valoare comparabilă să fie remunerată în mod similar.

El subliniază că proiectul legii salarizării unitare este încă în consultare și poate fi ajustat în funcție de propunerile și dezechilibrele semnalate de sindicate și profesioniști:

"Principiul este simplu: pentru muncă de valoare comparabilă trebuie să existe și o salarizare comparabilă. Acesta este, de fapt, unul dintre obiectivele esențiale ale noii Legi a salarizării unitare: să corecteze inechitățile acumulate în timp, să elimine tratamentele nejustificate și să construiască un sistem mai coerent, mai transparent și mai echitabil.

Am spus încă de la început că proiectul nu este unul bătut în cuie. Consultările nu sunt un exercițiu formal. Acolo unde argumentele sunt solide și unde identificăm dezechilibre reale, vom face corecțiile necesare.

Reforma salarizării nu poate fi construită împotriva celor care lucrează în sistemul public. Ea trebuie construită împreună cu ei.

Continuăm dialogul cu toate organizațiile sindicale și profesionale și cu toți cetățenii pentru a avea o lege cât mai corectă, sustenabilă și credibilă".

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a anunţat marţi că a decis să „deschidă dialogul” privind Legea salarizării către societate şi va organiza joi o sesiune live pe această temă pe pagina sa de Facebook.