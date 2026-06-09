Ministrul Dragoș Pîslaru anunță o consultare cu „întreaga societate” pe legea salarizării, în direct, joi, pe pagina lui de Facebook

Noul proiect al legii salarizării unitare, publicat în dezbatere publică de ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru, a provocat revoltă în toate sectoarele administrației publice.Foto: Dragoș Pîslaru/Facebook.com

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a anunţat marţi că a decis să „deschidă dialogul” privind Legea salarizării către societate şi va organiza joi o sesiune live pe această temă pe pagina sa de Facebook, relatează Agerpres.



„O lege de salarizare nu se scrie doar de către un minister sau doar în consultări cu anumite sindicate. Fiecare cetăţean trebuie să aibă dreptul să poată contribui. În consecinţă, am decis să deschid dialogul către întreaga societate şi voi fi primul ministru al Muncii care răspunde direct în faţa cetăţenilor.

Joi, la ora 15:00, voi susţine pe pagina mea de Facebook o sesiune live pe marginea proiectului legii salarizării unitare.(...) O lege grea nu se ascunde la sertar, ci se dezbate cu toată societatea. Facem legea împreună”, a scris ministrul pe reţeaua socială.

Noul proiect al legii salarizării unitare, publicat în dezbatere publică de ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru, a provocat revoltă în toate sectoarele administrației publice. Asistenții, profesorii, grefierii, angajații de la ANAF și din Vămi au dat startul protestelor și grevelor. Polițiștii sunt, de asemenea, extrem de nemulțumiți de modificările salariale.

Legea ar trebui să intre în vigoare de la data de 1 ianuarie 2027. Proiectul prevede că raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar va fi de 1 la 8, iar cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 este de 4.100 lei.

Actul normativ trebuie adoptat până la finalul sesiunii parlamentare pentru a respecta termenul de 1 iulie 2026 din PNRR.

Economiștii spun că, în forma actuală, legea îi favorizează tot pe cei privilegiați.

„Nu este o lege a salarizării unitare în sectorul bugetar, pentru că avem o mulțime de instituții, de la autorități precum ANRE, ASF, Banca Națională și altele, unde salariile și indemnizațiile sunt de câteva ori mai mari decât ceea ce vedem acum la președintele României. De acele salarii nu se atinge nimeni”, a declarat Adrian Negrescu.

De exemplu, cel mai mare salariu la stat va fi cel al președintelui României, în timp ce șeful Armatei va câștiga cu câteva mii de lei mai puțin decât un deputat.