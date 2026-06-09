Primul acord între sindicate și ministrul Pîslaru pe legea salarizării. Vor fi modificați coeficienții pentru 3 categorii

Cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 este de 4.100 lei. Foto: Guvernul României

Sindicatul Național Forța Legii a anunțat un prim acord cu ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, privind legea salarizării unitare. Astfel, coeficienții de salarizare pentru biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar vor fi modificați pentru a fi aduși la nivelul coeficienţilor prevăzuţi pentru fizicienii medicali, corespunzător aceluiaşi grad profesional.

Sindicatul a anunțat că această modificare a proiectului legii salarizării a fost agreată „de principiu” la ultimele consultări desfăşurate la Ministerul Muncii.

„Propunerea organizaţiei sindicale urmăreşte eliminarea unei diferenţieri salariale care nu îşi găseşte justificare în nivelul studiilor, al pregătirii profesionale, al responsabilităţilor şi al complexităţii activităţii desfăşurate în laboratoarele sistemului public de sănătate.

Biologii, biochimiştii, chimiştii şi fizicienii medicali lucrează adesea în aceleaşi laboratoare, participă la acelaşi act medical şi de sănătate publică şi contribuie în mod direct la diagnosticul, supravegherea şi protejarea sănătăţii populaţiei. Pentru muncă de valoare comparabilă trebuie să existe şi o salarizare comparabilă”, se arată într-un comunicat transmis de sindicat.



În acelaşi timp, Forţa Legii a susţinut şi necesitatea reevaluării coeficienţilor de salarizare pentru psihologi, astfel încât aceştia să reflecte nivelul de pregătire profesională, caracterul reglementat al profesiei şi responsabilităţile exercitate în domeniul sănătăţii publice şi al serviciilor medicale.

După prima rundă de consultări cu sindicatele, ministrul Dragoș Pîslaru a declarat că proiectul Legii salarizării unitare va fi corectat „acolo unde este cazul”.

Ministrul interimar al Muncii a afirmat că primele consultări cu sindicatele pe acest act normativ au scos la iveală probleme reale, inclusiv grile care „nu sunt încă aşezate corect”.

Potrivit proiectului de lege publicat de Ministerul Muncii, legea va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2027, și prevede că raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar va fi de 1 la 8, iar cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 este de 4.100 lei. Această lege reprezintă și un jalon din PNRR, astfel că ea trebuie promulgată până la data de 1 august.