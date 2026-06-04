BNS cere Guvernului să retragă imediat legea salarizării: „A fost construită netransparent și fără date reale”

BNS cere Guvernului să retragă imediat legea salarizării. Foto: Agerpres Foto

Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului Legii salarizării în sectorul public, pe care îl consideră „profund viciat conceptual”, elaborat netransparent și incapabil să asigure echitate, predictibilitate și sustenabilitate în sistemul de salarizare. Potrivit BNS, forma actuală a proiectului nu reprezintă o reformă reală, ci mai degrabă o continuare a dezechilibrelor existente, cu riscul de a crea noi inechități în întreg sectorul public.

Sindicaliștii argumentează, într-un comunicat de presă, că dezbaterea pe marginea reformei este una fragmentată, în care lipsesc o evaluare analitică obiectivă a posturilor și datele concrete privind încadrarea personalului și salariile plătite. BNS subliniază că, deși Banca Mondială a recomandat utilizarea unor metodologii analitice pentru ierarhizarea posturilor, Guvernul a ignorat aceste direcții tehnice, golind de conținut procesul de consultanță internațională.

Mai mult, BNS atrage atenția asupra următoarelor deficiențe ale proiectului:

Lipsa dialogului social: Procesul de elaborare a fost marcat de consultări „stop-and-go”, fără o implicare autentică a partenerilor sociali, aspect confirmat și de rapoartele Băncii Mondiale.

Probleme de echitate: Fără o bază de date clară, persistă situații în care posturi similare sunt remunerate diferit, încălcând principiul „salariu egal pentru muncă egală”.

Riscuri privind cariera și bugetul: Grila actuală oferă puține stimulente pentru promovare, iar mecanismele tranzitorii pot duce la situații în care angajații pierd venituri prin promovare. De asemenea, lipsa clarificărilor pentru perioada de după 2031 generează incertitudine.

Lipsa predictibilității: BNS critică faptul că multe elemente fundamentale ale salarizării sunt transferate către acte normative ulterioare (precum Hotărâri de Guvern), ceea ce reduce stabilitatea legislativă.

Ce solicită sindicatele

• Emiterea unor dispoziții ferme care să oblige instituțiile publice centrale și locale să comunice în mod transparent Ministerului Muncii pozițiile de încadrare pentru întregul personal bugetar, precum și salariile în plată, cât și întreaga structură acestora (sporuri, bonusuri, stimulente, indemnizații, etc.)

• Crearea unor grupuri de lucru formate din reprezentanții Ministerului Muncii, ai Ministerului Finanțelor Publice, dar și ai instituțiilor publice și ai partenerilor sociali care să asigure evaluarea situației actuale, precum și evaluarea posibilităților de reformă în vederea reproiectării noului sistem de salarizare.

• Reluarea demersurilor pentru stabilirea ierarhiei pozițiilor în sectorul public, plecând de la metode analitice, conform indicațiilor furnizate de Banca Mondială.

„Blocul Național Sindical își reafirmă disponibilitatea pentru dialog, însă subliniază că o reformă de o asemenea amploare nu poate fi realizată fără transparență, rigoare tehnică și consens social real”, se mai adaugă în comunicat.

Aproape 18.000 de angajați din sistemul Finanțelor au oprit activitatea, joi, acesta fiind cel mai mare protest din acest sector de la tăierile salariale din 2010. Sunt anunțate blocaje majore în unitățile ANAF, în trezorerii și în vămi.

Și activitatea în instanțe și parchete a fost blocată, joi. Sindicaliştii reclamă că nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani, singurele creşteri salariale fiind obţinute exclusiv prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate pentru corectarea unor aplicări greşite ale fostei legi de salarizare. ”Actualul proiect al legii salarizării riscă să conducă la o nouă îngheţare salarială pentru următorii cinci ani”, avertizează sindicaliştii.