Scăderea consumului va duce la noi concedieri și falimente. Economist: Noul Guvern trebuie să ia măsuri rapide de relansare economică

Coșul săptămânal de cumpărături s-a subțiat vizibil și a scăzut de la 550 de lei la sub 500 de lei. Sursa foto: Getty Images

Mediul de afaceri este cel mai afectat de scăderea consumului, iar dacă acest trend continuă vor urma noi falimente și concedieri, a avertizat economistul Radu Ciobanu la Antena 3 CNN. Profesorul de economie la Academia de Studii Economice (ASE) a adăugat că noul Guvern va trebui să adopte „rapid” măsuri de relansare economică, altfel economia României va continua să scadă și riscă să intre în recesiune.

Datele publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS) arată că a scăzut consumul în luna aprilie 2026 cu 6,3% față de aprilie 2025. Românii au cheltuit cu 6,6% mai puţin pe alcool, ţigări şi produse alimentare, cu 7,9% mai puţin pe produse alimentare, iar vânzările de carburanţi au scăzut cu 2,1%.

Comercianții spun că au cele mai mici vânzări de la criza din 2008. Per total, în primul trimestru din 2026, consumul s-a prăbușit cu 5%. Sunt acum deja 9 luni de când consumul, motorul economiei românești scade constant.

„Este clar că puterea de cumpărare a fost afectată în ultima perioadă, mai ales după ce am avut ani la rând cu inflație ridicată, astfel încât ne permitem mai puține lucruri. O scădere a consumului în momentul de față pentru economia românească nu ne face bine. Prin urmare, noul Guvern va trebui să aibă niște măsuri de relansare rapidă imediat după ce este investit atât în zona de sprijin social pentru populație, dar totodată și relansarea pentru IMM-uri”, a explicat Radu Ciobanu, profesor de economie la ASE, la Antena 3 CNN.

În lipsa acestor măsuri de relansare economică, trendul descrescător al economiei românești va continua.

„Nu mă aștept neapărat să ajungem într-o recesiune foarte rapidă, dar totuși s-ar putea ca indicatorii macroeconomici, în principal creșterea PIB să fie afectată și prin urmare să mai vedem măcar un trimestru cu scădere”, a spus economistul.

Efectele, în acest scenariu, vor fi imediate și dramatice pentru mediul de afaceri: concedieri și falimente.

„Cred că cel mai puternic va fi afectat mediul de afaceri, pentru că atâta timp cât vorbim de un consum în scădere, atâta timp cât vorbim despre costuri mari cu finanțare, în momentul de față sa este destul de greu să accesezi anumite finanțări la nivelul companiilor, prin urmare va fi destul de greu pentru acesta să răzbată în mediul economic din România. Totodată, s-ar putea ca scăderea consumului să ducă la anumite falimente pentru companii sau alte companii, tocmai pentru a-și conserva profitul, să dea afară anumiți angajați”, a spus economistul Radu Ciobanu.

România este deja în recesiune tehnică sub presiunea inflației și a taxelor mari. Economia a scăzut cu 1,7% în primele 3 luni din 2026, iar inflația a ajuns în aprilie la 10,7%.

De asemenea, România este și în plină criză politică. Guvernul Bolojan este interimar de la data de 5 mai, când a fost demis, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Executivul poate rămâne interimar pentru maximum 45 de zile, timp în care poate adopta doar decizii administrative.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, președintele Nicușor Dan urmează să anunțe joi că-l desemnează pe Eugen Tomac drept prim-ministru și că îi încredințează mandatul alcătuirii Guvernului.