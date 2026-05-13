Economia României a scăzut cu 0,2% în primul trimestru. Inflația în aprilie a ajuns la 10,7%. Ultimele informații de la INS

2 minute de citit Publicat la 09:11 13 Mai 2026 Modificat la 09:13 13 Mai 2026

Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%. Totodată, PIB-ul a scăzut cu 0,2% față de trimestru IV din 2025, a comunicat miercuri Institutul Național de Statistică (INS).

Produsul intern brut al României a scăzut în primul trimestru al anului 2026 atât față de trimestrul anterior, cât și comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

În trimestrul I 2026, PIB-ul s-a redus cu 0,2% față de trimestrul IV din 2025, pe seria ajustată sezonier. Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, economia a înregistrat o scădere de 1,7% pe seria brută și de 1,5% pe seria ajustată sezonier.

Institutul Național de Statistică precizează că seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată după includerea estimărilor pentru trimestrul I 2026. În urma acestei revizuiri, au apărut diferențe față de datele publicate anterior în comunicatul din 9 aprilie 2026.

Datele indică o deteriorare a evoluției economice la începutul acestui an, în condițiile în care PIB-ul a scăzut atât în ritm trimestrial, cât și anual.

În același timp, inflația a rămas la un nivel ridicat în luna aprilie 2026. Potrivit INS, indicele prețurilor de consum a fost de 100,84% în aprilie față de martie, ceea ce înseamnă o creștere lunară a prețurilor de 0,84%.

De la începutul anului, respectiv în aprilie 2026 față de decembrie 2025, rata inflației a fost de 3,1%. Comparativ cu aprilie 2025, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%.

INS mai arată că rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, perioada mai 2025 – aprilie 2026, față de precedentele 12 luni, mai 2024 – aprilie 2025, a fost de 9,0%.

Pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, folosit pentru comparații la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, prețurile au crescut în aprilie 2026 cu 0,73% față de martie. Rata anuală a inflației calculată pe baza acestui indicator a fost de 9,5%.

Totodată, rata medie a modificării prețurilor de consum determinată pe baza indicelui armonizat a fost de 8,0% în ultimele 12 luni, comparativ cu perioada similară anterioară.

Luna aprilie va aduce un nou impuls al inflaţiei, la peste 10%, care afectează consumul deja comprimat încă din februarie, vânzările cu amănuntul fiind în scădere faţă de anul trecut cu 6,8%, a susţinut marți viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, în articolul "Inflaţia Ormuz - noua provocare în ecuaţia politicii monetare", citat de Agerpres.

În cadrul şedinţei de politică monetară, din luna aprilie, membrii Consiliului de Administrație al BNR au estimat că, potrivit noilor date și analize, rata anuală a inflației va crește și se va menține în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele evidențiate în prognoza pe termen mediu din februarie 2026, care anticipa că dinamica inflației va ajunge la 9,8 la sută în iunie.