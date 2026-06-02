Trump îl numește șef peste serviciile din SUA pe omul care le-a făcut plângeri penale adversarilor președintelui. Cine e Bill Pulte

4 minute de citit Publicat la 23:31 02 Iun 2026 Modificat la 23:31 02 Iun 2026

Trump l-a pus pe Bill Pulte (foto), șeful Agenției federale pentru finanțarea locuințelor, drept șef interimar peste serviciile americane de informații. Foto: Hepta

Președintele american Donald Trump l-a numit marți pe Bill Pulte ca director interimar al Serviciilor naționale de informații (DNI), după demisia fostei directoare Tulsi Gabbard, anunță CNN.

Gabbard a demisionat luna trecută, avansând ca motiv oficial faptul că soțul său suferă de o formă rară de cancer și că dorește să-i fie alături.

Însă presa și mediile politice din Washington spun că lui Gabbard i-a fost cerută, de fapt, demisia, ea fiind deja marginalizată la nivelul aliaților președintelui, în urma unor neînțelegeri cu Trump.

Succesorul ei interimar este o figură controversată, care, potrivit CNN, a jucat un rol important în campania de represalii a președintelui republican.

Pulte conduce în prezent Agenția Federală americană pentru Finanțarea Locuințelor (Federal Housing Finance Agency, FHFA).

Fost oficial al lui Trump: O "mare legătură" între construcția locuințelor și DNI

O alegere neobișnuită, chiar și pentru Trump, având în vedere lipsa unei experiențe demonstrate în domeniul serviciilor de informații, comentează CNN.

Totuși, Pulte i-a fost util lui Trump, lansând atacuri împotriva Rezervei Federale - blamată de însuși președintele, pentru că nu a redus dobânzile - și a multor persoane pe care liderul de la Casa Albă le consideră adversari politici.

Chiar și așa, delegarea sa pentru interimatul DNI i-a luat prin surprindere inclusiv pe unii dintre foștii colaboratori ai lui Trump.

"Construirea locuințelor este foarte asemănătoare cu gestionarea unei comunități americane de informații formată din 17 agenții", a ironizat un fost oficial al administrației, întrebat despre calificările lui Pulte pentru noua funcție.

Într-o postare pe Truth Social prin care a anunțat numirea, Trump a invocat "experiența profundă" a aliatului său în "gestionarea celor mai sensibile probleme din America".

Cu ce i-a fost Bill Pulte de folos lui Trump până în prezent

Din biroul său de la FHFA, Pulte făcut presiuni asupra Departamentului de Justiție pentru a instrumenta unele dintre cele mai notorii cazuri împotriva adversarilor personali ai președintelui.

El a sesizat Departamentul de Justiție în privința procurorului general al statului New York, Letitia James, a congresmanului Eric Swalwell, a senatorului Adam Schiff și a procurorului districtual din comitatul Fulton, Fani Willis.

Este vorba de lideri din Partidul Democrat american care s-au confruntat direct cu președintele.

Pulte a cerut anchetarea lor acestora pentru presupuse fraude ipotecare.

De asemenea, a solicitat ca Lisa Cook, membră în Consiliul Guvernatorilor Rezervei Federale, să fie, la rândul ei, anchetată pentru presupuse fraude.

Toate cele cinci persoane au negat acuzațiile formulate de Pulte.

O investigație privind-o pe Letitia James a dus la formularea unor capete de acuzare, însă acestea au fost ulterior respinse de un judecător federal.

Sesizările formulate de Bill Pulte au consolidat opinia că administrația Trump se folosește de sistemul judiciar pentru a se răzbuna pe adversarii politici.

Biroul pentru Responsabilitate Guvernamentală a deschis chiar o investigație privind un posibil abuz de autoritate comis de Pulte.

Temeri privind lucrurile pe care aliatul lui Trump le-ar putea face ca șef al DNI

În calitate de Director interimar al serviciilor naționale de informații, Pulte ar putea utiliza în mod similar informațiile la care are acces, de această dată dintr-o poziție privilegiată, pentru a face sesizări către Departamentul de Justiție în vederea urmăririi penale a celor care-l deranjează pe Donald Trump, notează CNN.

Există un precedent în materie: în timpul mandatului său, Tulsi Gabbard a făcut cel puțin o sesizare penală.

Ea a cerut investigarea unei plângeri formulate de un avertizor de integritate și a modului în care aceasta a fost gestionată de un organism de supraveghere, situație care a condus ulterior la procedura de suspendare a lui Donald Trump din 2019, în primul său mandat.

Plângerea depusă de Gabbard a determinat ulterior o amplă anchetă penală coordonată de biroul procurorului federal din Miami.

Reacții politice la numirea șefului interimar al DNI

Mark Warner, senator democrat de Virginia, principalul reprezentant al opoziției în Comisia pentru Informații a Senatului, a criticat rapid numirea lui Pulte.

"Această numire spune multe despre ceea ce așteaptă acest președinte de la principalul oficial al națiunii în domeniul serviciilor de informații.

În loc să aleagă un profesionist respectat din domeniul securității naționale, capabil să ofere evaluări independente, președintele a ales un oficial care și-a demonstrat nu doar disponibilitatea, ci și dorința de a folosi autoritatea guvernamentală pentru represalii politice", a declarat senatorul.

Însă vicepreședintele JD Vance a estimat, într-o postare pe platforma X, că Pulte va face "o treabă excelentă".

Potrivit lui Vance, nou-numitul "înțelege că birocrația comunității de informații trebuie să răspundă conducerii alese democratic (și nu invers)".

Trump are deja o tradiție în desemnarea de loialiști fără experiență în funcții sensibile

Nu este pentru prima dată când Trump desemnează un loialist cu puțină experiență sau chiar cu zero experiență la conducerea comunității de informații.

În primul său mandat, Trump l-a numit pe ambasadorul în Germania, Ric Grenell, în aceeași funcție, în ciuda lipsei de experiență a acestuia în domeniu.

La vremea respectivă, un fost oficial al Casei Albe a declarat pentru CNN că Trump "voia o persoană care să-i fie loială".

În postarea sa de pe Truth Social în care anunța numirea, Trump a precizat că Bill Pulte își va păstra și funcția actuală până la numirea unui director permanent al serviciilor naționale de informații.