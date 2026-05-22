Tulsi Gabbard demisionează de la conducerea Serviciilor Naționale de Informații din SUA

1 minut de citit Publicat la 20:56 22 Mai 2026 Modificat la 21:08 22 Mai 2026

Tulsi Gabbard demisionează din funcția de directoare a Serviciilor Naționale de Informații din SUA, a declarat o purtătoare de cuvânt a biroului său, potrivit The New York Times.

Anterior, Tulsi Gabbard, a spus într-o scrisoare de demisie că va părăsi funcția pe 30 iunie, deoarece soțul ei a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer osos. Ea a spus că „se retrage din serviciul public” pentru a-l ajuta.

Într-o postare pe Truth Social, președintele Trump a distribuit scrisoarea de demisie a lui Tulsi Gabbard și i-a mulțumit pentru serviciile sale în administrație în calitate de directoare a serviciilor naționale de informații. „Tulsi a făcut o treabă incredibilă și ne va fi dor de ea”, a scris el.

Președintele a spus că adjunctul lui Gabbard, Aaron Lukas, va ocupa funcția de director interimar.

Plecarea lui Tulsi Gabbard pune capăt unui mandat controversat de 15 luni, în care fosta congresmenă democrată a fost în mare parte exclusă din cercul intern de securitate națională al președintelui Donald Trump, chiar dacă a impus prioritățile sale politice privind securitatea alegerilor, declasificarea și rolul Rusiei în competiția prezidențială din 2016.

„Din păcate, trebuie să-mi depun demisia, începând cu 30 iunie 2026. Soțul meu, Abraham, a fost recent diagnosticat cu o formă extrem de rară de cancer osos”, a scris ea într-o scrisoare adresată lui Trump. „În acest moment, trebuie să mă retrag din serviciul public pentru a-i fi alături și a-l sprijini pe deplin în această luptă.”