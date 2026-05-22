Măsuri de securitate ca la Summit-ul NATO, în București, pentru concertul rapperului Max Korzh, de teama unor provocări ale Rusiei

3 minute de citit Publicat la 20:51 22 Mai 2026 Modificat la 21:04 22 Mai 2026

Rapperul belarus Max Korzh va susține un concert pe Arena Națională, sâmbătă, 23 mai 2026 Sursa foto: Instagram/Max Korzhmus

Autoritățile române au instituit măsuri de securitate excepționale pentru concertul rapperului belarus Max Korzh, organizat sâmbătă seara pe Arena Naţională, considerate cele mai ample de după summitul NATO din 2008.

Se iau în calcul eventuale incidente sau provocări, pe fondul temerilor privind posibila infiltrare, printre spectatori, a unor persoane care ar putea acționa în interesul Moscovei.

Aproape 10.000 de jandarmi, polițiști și agenți ai serviciilor de informații vor fi mobilizați în cursul zilei de sâmbătă în zona Arenei Naționale, inclusiv echipe în civil, în cadrul unui dispozitiv fără precedent în ultimele decenii. Potrivit estimărilor Jandarmeriei București, la concert sunt așteptați peste 42.000 de spectatori din 50 de țări.

La concertul susținut de Max Korzh la Varșovia, în august anul trecut, în fața a aproximativ 60.000 de spectatori, evenimentul a degenerat într-un scandal de amploare după ce mai mulți fani au forțat barierele și au pătruns pe teren, iar poliția a reținut peste 100 de persoane pentru agresiuni și posesie de droguri.

Ulterior, premierul polonez Donald Tusk a anunțat deportarea a 63 de cetățeni străini, cărora le-a fost interzis accesul în spațiul Schengen.

La acel moment, serviciile poloneze au luat în calcul și ipoteza unei implicări rusești, existând suspiciuni că Moscova ar fi infiltrat persoane în mulțime pentru a provoca tensiuni și un incident diplomatic între polonezi și ucraineni.

Cu două zile înainte de concertul lui Max Korzh, la Bucureşti, mai mulţi fani ucraineni s-au luat la bătaie cu motocicliști români în Centrul Vechi al oraşului.

Pe lângă mobilizarea unui efectiv impresionant de forțe de ordine, Jandarmeria Română va aplica și măsuri suplimentare de securitate, inclusiv verificări pirotehnice și controale antiteroriste asupra vehiculelor și participanților, pentru a împiedica introducerea obiectelor interzise pe stadion.

Organizatorii concertului lui Max Korzh l-au descris ca fiind "unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului 2026". Controversatul rapper belarus a reușit să stabilească un record pentru un artist solo pe un stadion în Bucureşti: cele peste 42.000 de biletele pentru concert s-au epuizat în doar cinci zile.

Aproape 40.000 dintre bilete au fost cumpărate din afara României. Cei mai mulți fani străini au venit din Ucraina, Polonia, Republica Moldova și Germania.

Rapperul este un simbol anti-sistem în țările din Estul Europei în care se vorbește limbă rusă, în timpul protestelor din Belarus muzica sa devenind un fundal sonor al dorinței cetățenilor de a scăpa de dictatură.

Obiecte permise și interzise pe Arena Națională în timpul concertului lui Max Korzh

În zona concertului artistului Max Korzh nu va fi permis accesul cu:

băuturi și produse alimentare achiziționate din afara perimetrului locației;

obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante);

doze de aluminiu;

conserve;

bannere susținute de bețe;

spray-uri; lasere

scaune;

arme;

obiecte contondente;

laptopuri;

mini-ventilatoare;

lanțuri;

umbrele;

animale de companie;

rucsacuri;

căști de motociclist;

bagaje voluminoase mai mari decât o coală A5;

selfie stick-uri;

binocluri;

aparate foto profesionale;

aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro;

biciclete, motociclete, scootere, trotinete, skateboards sau alte vehicule personale cu sau fara motor;

animale care nu sunt strict de asistenţă;

materiale de marketing neautorizate.

Articolele pirotehnice de orice fel (inclusiv artificii, dispozitive de aprindere a focului, flăcări deschise, rachete de semnalizare, cartușe fumigene, grenade fumigene, pixuri și indicatoare laser, dispozitive de tip flash) sunt strict interzise de legea română. Deținerea unor astfel de articole sau încercarea de a le introduce în incinta locatiei va duce la acuzații penale.

Dispozitivele de tip vaping care conțin orice alte substanțe decât nicotină (inclusiv canabis/THC sau alte substanțe controlate) sunt, de asemenea, interzise.

Cătălin Predoiu: Prioritatea Ministerului Afacerilor Interne este siguranța cetățenilor

"Prioritatea Ministerului Afacerilor Interne este siguranța cetățenilor. Un eveniment de asemenea amploare trebuie gestionat prin coordonare, prevenție și capacitate operațională adecvată. Cer tuturor colegilor să trateze cu maximă seriozitate toate aspectele operative, să acționeze integrat și să fie pregătiți pentru orice situație care poate apărea.

De asemenea, vă cer să vă asigurați că toți colegii aflați în teren beneficiază de condițiile operaționale și logistice necesare pentru a-și desfășura activitatea în siguranță, eficient și profesionist. Protejarea cetățenilor începe cu asigurarea condițiilor adecvate pentru cei care sunt în prima linie a misiunii", a transmis Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, într-un comunicat publicat pe site-ul instituţiei.

Ministerul Afacerilor Interne recomandă participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine, să se prezinte din timp la locul evenimentului, să evite introducerea de obiecte interzise, să manifeste un comportament responsabil și să semnaleze imediat forțelor de ordine orice situație care poate pune în pericol siguranța persoanelor.

O atenție specială este recomandată părinților și însoțitorilor care participă la eveniment împreună cu minori. Aceștia sunt sfătuiți să supravegheze permanent copiii, să stabilească dinainte un punct de întâlnire în cazul separării de grup și să solicite sprijinul forțelor de ordine ori de câte ori este necesar.

Ministerul Afacerilor Interne va acționa pentru ca evenimentul să se desfășoare în condiții de siguranță, cu respectarea drepturilor participanților și cu aplicarea fermă a legii în situațiile care impun intervenția autorităților.





