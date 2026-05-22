Un șef de bancă a spus că angajații care vor fi înlocuiți de Inteligența Artificială sunt "capital uman cu valoare scăzută". Ce a urmat

2 minute de citit Publicat la 21:01 22 Mai 2026 Modificat la 21:07 22 Mai 2026

Bill Winters, șeful băncii britanice Standard Chartered, a spus că angajații ce urmează să fie înlocuiț de AI reprezintră "capital uman cu valoare redusă". Foto: Getty Images

Directorul companiei britanice de servicii financiar-bancare Standard Chartered și-a cerut scuze după ce i-a descris pe angajații ale căror locuri de muncă sunt vulnerabile în fața Inteligenței Artificiale, AI, drept "capital uman cu valoare redusă", relatează BBC.

Prezent la o conferință recentă în care s-a discutat de posibile mii de concedieri în cadrul băncii, ca urmare a implementării soluțiilor AI, Bill Winters a spus că nu este vorba despre reducerea costurilor, ci despre "înlocuirea, în unele cazuri, a capitalului uman cu valoare redusă cu capital financiar și investițional".

Ulterior, el a încercat să-și pună afirmațiile într-un context mai puțin scandalos și a spus că îi pare rău pentru formularea folosită, care "a provocat supărare unor colegi".

Winters s-a declarat hotărât să își ajute angajații "să facă față ritmului accelerat al schimbării", notează radiodifuzorul britanic.

Ascensiunea instrumentelor AI a dus la predicții privind pierderi masive de locuri de muncă, de natură să îi afecteze în special pe angajații din sectorul tehnologic și pe proaspeții absolvenți.

Amazon, Meta și Microsoft, precum și firme din sectorul serviciilor financiare, au efectuat deja zeci de mii de concedieri din ultimul an și le-au atribuit public introducerii soluțiilor AI.

Standard Chartered este o bancă globală cu sediul în Regatul Unit și se estimează că are aproximativ 82.000 de angajați.

Ce a postat directorul de bancă, după ce și-a numit angajații "capital uman cu valoare scăzută"

Într-o postare pe LinkedIn, directorul Winters a spus că dorește să clarifice ce a spus și de ce, în cadrul conferinței care a inflamat spiritele.

El a arătat că banca și-a publicat estimarea conform căreia joburile back-office (activități interne, care nu presupun relația directă cu clienții, n.r.) vor fi reduse cu aproximativ 15% în următorii patru ani, ceea ce înseamnă aproximativ 7.800 de posturi eliminate.

"De ani de zile, banca îi ajută pe colegii ale căror roluri pot fi afectate de automatizare să își dezvolte competențele necesare pentru noi oportunități în cadrul organizației", a susținut directorul.

"În acest context, am spus că rolurile cu valoare mai redusă sunt mai vulnerabile la automatizare și că avem responsabilitatea de a-i ajuta pe colegi să treacă spre roluri cu valoare mai mare. Asta ar trebui să facă un angajator responsabil și sunt mândru că avem un istoric solid în sprijinirea tranzițiilor interne.", a continuat el.

Reacție la declarația directorului Standard Chartered: "Vei rămâne tipul care a spus că angajații săi au valoare redusă"

Într-o postare ulterioară, Winters a afirmat că, deși a primit "mult sprijin" în reacții reacție la prima postare, oamenii încă au nelămuriri, motiv pentru care a decis să publice o transcriere a comentariilor sale, pentru ca lucrurile să se clarifice complet.

Însă chiar la această a doua postare directorul a primit o replică de la o persoană ce a spus că îi este greu să vadă diferența dintre ceea ce s-a spus la conferință și explicațiile scrise.

"Fie a fost o alegere nefericită a cuvintelor, fie o convingere sinceră exprimată exact așa cum a fost intenția", a scris persoana respectivă.

Un alt comentator a lăsat mesajul: "Vei rămâne pentru totdeauna cunoscut drept tipul care crede că angajații săi sunt 'cu valoare redusă'".