Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește

1 minut de citit Publicat la 07:00 22 Mai 2026 Modificat la 07:03 22 Mai 2026

Europa s-a chinuit aproape jumătate de secol în încercarea de a salva cormoranul, o specie de pasăre aflată în anii 1970 în pragul extincției, ca urmare a vânatului excesiv și a pesticidelor. Specia a fost ulterior salvată grație uneia dintre primele legi de protecție a mediului adoptate în UE. În prezent, 10 țări, printre care și România, cer acum reducerea numărului acestora, informează Politico.

În ultimii 50 de ani, numărul cormoranilor din Europa a crescut de la 50.000 de exemplare la aproape 2 milioane.

Un număr de 16 miniștri ai agriculturii și mediului din 10 țări europene - Estonia, Suedia, Finlanda, Letonia, Lituania, Slovacia, Croația, Polonia, Cehia și România, solicită reducerea numărului de cormorani de pe continent, din cauza pagubelor pe care aceste păsări le produc pescuitului.

Într-o scrisoare adresată comisarului UE pentru Mediu Jessika Roswall și comisarului UE pentru Pescuit, Costas Kadis, cei 16 miniștri solicită includerea cormoranului pe lista speciilor de vânat stabilite prin Directiva UE din 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice.

Miniștrii celor 10 țări europene exercită astfel presiuni asupra Bruxelles-ului pentru stabilirea unor cote de populație pentru cormorani, valabile în tot blocul comunitar, pentru a facilita împușcarea acestor păsări și în afara sezonului de vânătoare.

Ministrul estonian al Agriculturii, Hendrik Johannes Terras, a precizat că UE ar trebui să fie la fel de dispusă să controleze populația de cormorani, la fel cum e interesată și în ținerea sub control a altor specii de prădători.

„Dacă suntem dispuși să limităm numărul unor prădători mici, pentru a proteja păsările, atunci de ce să nu protejăm la fel și peștii?”, a spus Terras pentru Politico.

Conform semnatarilor scrisorii, un singur cormoran mănâncă jumătate de kilogram de pește pe zi, ceea ce afectează grav bazinele piscicole și produce industriei pescuitului pagube totale estimate la peste 350 de milioane de euro anual.

Doar în apele estoniene, cormoranii consumă 20.000 de tone de pește într-un singur an, a spus ministrul agriculturii din Estonia.

Până acum, Comisia Europeană a rezistat acestor presiuni făcute din partea miniștrilor care acuză „daune severe aduse ecosistemului” și „implicații asupra securității alimentare”.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a precizat că regulile deja existente acordă guvernelor naționale suficient spațiu de manevră pentru a trata local problema cormoranilor și că statele ar trebuie să încerce, în primul rând, metode non-letale pentru combaterea pagubelor produse de aceste păsări.