Guvernul SUA investește 2 miliarde în tehnologii cuantice dezvoltate de companii apropiate Administrației Trump

2 minute de citit Publicat la 00:22 22 Mai 2026 Modificat la 00:23 22 Mai 2026

Tehnologie futuristă a computerelor cuantice. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Guvernul american va investi aproape 2 miliarde de dolari în nouă companii din domeniul calculului cuantic, în schimbul unor participaţii de capital, într-un nou demers al administraţiei americane pentru consolidarea avantajului tehnologic al SUA în domenii strategice. Printre beneficiari se numără un startup susținut de o firmă cu legături cu familia Trump și un altul listat la bursă de un oficial al Pentagonului, relatează Financial Times.

Anunțul Departamentului Comerțului, potrivit căruia au fost semnate scrisori de intenție cu nouă companii – printre care GlobalFoundries și IBM – a dus joi la creșteri puternice ale acțiunilor firmelor specializate în tehnologie cuantică.

Atât IBM, care urmează să primească 1 miliard de dolari, cât și GlobalFoundries, care va beneficia de 375 de milioane de dolari, au înregistrat creșteri de peste 6% înainte de deschiderea bursei, au mai notat jurnaliştii de la Financial Times. D-Wave Quantum, companie listată la bursă în 2022 de Emil Michael – în prezent, un oficial de rang înalt al Pentagonului – a crescut cu peste 20%.

Printre beneficiari se numără și PsiQuantum, un startup care anul trecut a atras finanţare inclusiv de la 1789 Capital, fond de investiţii de capital de risc unde Donald Trump Jr. este partener. Compania ar urma să primească 100 milioane de dolari, cea mai mare finanţare guvernamentală americană din istoria sa.

O persoană apropiată companiei a declarat că 1789 Capital este un investitor minoritar pasiv și nu este implicat în operațiunile PsiQuantum. Un purtător de cuvânt al lui Donald Trump Jr. a precizat anterior pentru Financial Times că acesta nu a avut niciun rol în negocierile cu guvernul în numele companiilor din portofoliul 1789.

Alte companii care urmează să primească câte 100 de milioane de dolari sunt Atom Computing, Infleqtion, Quantinuum și Rigetti. Un alt start-up, Diraq, va beneficia de până la 38 de milioane de dolari, a afirmat Departamentul Comerțului.

"Prin investiţiile de astăzi în cercetare şi dezvoltare pentru calculul cuantic, administraţia Trump conduce lumea către o nouă eră a inovaţiei americane", a menţionat Howard Lutnick, secretarul american al Comerțului.

Ulterior, acesta a adăugat: "Aceste investiții strategice în tehnologia cuantică vor consolida industria internă, vor crea mii de locuri de muncă bine plătite în SUA și vor avansa capabilitățile americane în domeniul cuantic".

Măsura reprezintă cel mai nou episod din seria intervenţiilor directe ale administraţiei Trump în sectoare considerate strategice, precum semiconductorii şi materiale critice, unde Washingtonul oferă granturi în schimbul unor participaţii de capital.

Calculatoarele cuantice sunt considerate o tehnologie cu potențial disruptiv major, capabilă să accelereze descoperiri în medicină, modelare financiară sau energie. În același timp, experții în securitate cibernetică avertizează că o astfel de tehnologie ar putea compromite sistemele actuale de criptare, cu implicații majore pentru securitatea digitală globală.

Guvernul american justifică investițiile prin nevoia de a consolida un ecosistem intern competitiv, capabil să susțină atât inovația tehnologică, cât și obiectivele de securitate națională, inclusiv în competiția strategică cu China.

Politica de implicare directă a statului în companii private devine astfel o tendință tot mai vizibilă, după mișcări similare în sectorul semiconductorilor și al resurselor critice.