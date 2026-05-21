Țările europene din NATO vor să devină „suverane AI” față de SUA, dar momentan n-au nicio alternativă la Palantir

Publicat la 23:45 21 Mai 2026 Modificat la 23:53 21 Mai 2026

NATO a achiziționat un soft AI Palantir în scopul îmbunătățirii culegerii de informații, achiziției de ținte și planificării operațiunilor militare. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

NATO nu dispune în acest moment de o alternativă viabilă la softul AI Palantir folosit deja în scopuri militare de SUA în Iran, a declarat un lider militar al Alianței Nord-Atlantice pentru Politico. Amiralul Pierre Vandier, șeful Comandamentului Aliat pentru Transformare (adaptarea alianței la noile evoluții militare și provocări de securitate) a avertizat că Europa trebuie să se miște repede, dacă dorește să-și reducă dependența față de tehnologiile militare americane.

NATO a achiziționat în martie 2025 Maven Smart System, dezvoltat de Palantir, gigantul american în domeniul AI, analiză de date și softuri cu aplicație militară, în scopul îmbunătățirii culegerii de informații, achiziției de ținte și planificării operațiunilor militare și de scurtare a procesului decizional cu ajutorul aplicațiilor de inteligență artificială (AI).

„Au zis: să luăm ceva direct de pe raft, folosit deja de Statele Unite”, a spus Pierre Vandier, pentru Politico. „Din ce știu, în prezent, nu există nicio concurență pentru Palantir”.

Încheierea acordului a fost printre cele mai rapide din istoria NATO: a durat doar 6 luni de la stabilirea cerințelor tehnice, până la procurarea efectivă a sistemului.

Palantir e deja instalat în centrele de comandă ale NATO din Europa

Sistemul dezvoltat de Palantir a fost instalat la Comandamentul Aliat Întrunit de la Brunssum din Olanda și la Comandamentul Suprem Aliat al Puterilor Aliate Europa din Belgia.

Achiziția a accentuat îngrijorările legate de dependența Europei față de tehnologiile militare americane, într-o perioadă în care administrația Trump amenință cu invadarea Groenlandei și cu pedepsirea țărilor NATO care nu îi oferă ajutor în războiul SUA cu Iranul.

În luna mai, serviciile secrete germane au ales firma franceză AI ChapsVision în detrimentul Palantir, după ce ministrul german al Digitalizării a făcut un apel la găsirea unei alternative europene în domeniul AI pentru a reduce dependențaa de compania americană Palantir.

Astfel, dezvoltarea unor soluții AI echivalente Palantir reprezintă o chestiune de securitate pentru țările europene din NATO.

„Provocarea constă în găsirea acestor soluții”, a spus amiralul francez. „E o competiție. Europenii trebuie să demonstreze că au capacitatea de a furniza ceva viabil în câteva luni sau ani, nu decenii”.

O eventuală „suveranitatea digitală” a Europei față de SUA trebuie să țină cont și de rezolvarea problemelor care țin de dependența de un singur furnizor, încrederea în infrastructurile non-europene și accesul și controlul datelor.

Care ar fi primii pași pe care europenii trebuie să-i facă pentru a deveni „suverani digitali” față de SUA

În acest moment, principala provocare pentru NATO este evitarea dependenței față de un singur furnizor. Acest risc poate fi rdus prin provocarea companiilor să utilizeze sisteme interoperabile, ceea ce ar permite țărilor aliate să poate schimba sau înlocui furnizorii.

Pentru a reduce acest risc (dependența față de o singură companie), NATO încearcă să construiască sisteme digitale open, care să permită mai multor companii să acceseze rețeaua aliată - un model care devine tot mai important odată cu introducerea AI-ului și roboților în operațiunile militare. Provocarea pentru europeni e și mai mare deoarece aceștia și-au creat o dependență pe termen lung față de tehnologiile non-europene.

Europa nu produce microcipuri performante și duce lipsă de o infrastructură de cloud suficient de mare - companiile și instituțiile europene încă depnd de rețele, sistemel și tehnologii produse în afara Europei, a avertizat Vandier.

Pe termen scurt, a precizat oficialul NATO, Europa nu trebuie să caute autonomie tehnologică ci, în primul rând, controlul asupra datelor. Cu alte cuvinte, europenii trebuie să se asigure că dețin și controlează datele, inclusiv cele de proprietate intelectuală și pot decide independent ce date să partajeze și, mai ales, cui. „Asta aș numi eu suveranitate digitală”, a spus amiralul NATO.