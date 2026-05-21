CNN: De ce punerea sub acuzare a lui Castro ar putea duce la un război între SUA și Cuba

4 minute de citit Publicat la 23:45 21 Mai 2026 Modificat la 23:50 21 Mai 2026

Raul Castro, într-o fotografie din 2016, când încă era președinte în Cuba. Fostul lider este inculpat în SUA pentru doborârea a două avioane civile, în 1996. Foto: Getty Images

Acuzațiile formulate de autoritățile federale americane împotriva fostului lider cubanez Raul Castro în legătură cu doborârea unor avioane civile în 1996 au provocat agitație în comunitatea cubaneză din Miami, notează CNN.

Văzând guvernul comunist de la Havana tot mai slăbit, exilații anti-Castro s-au pronunțat împotriva oricărui compromis care i-ar lăsa în funcții pe oficialii de la putere.

Însă pentru cubanezii de pe insulă care susțin revoluția castristă din secolul trecut, există puține șanse ca fostul lider să plece undeva, cu atât mai puțin într-o sală de judecată din Miami.

„El este întruchiparea vie a revoluției”, a comentat pentru CNN fostul diplomat american Ricardo Zúñiga, referindu-se la Castro.

Fost diplomat american: Întreruperea comunicării ar putea duce la război

Zúñiga a făcut parte din echipa secretă de negociatori care a încheiat în timpul administrației Obama un acord cu oficiali cubanezi, inclusiv cu fiul lui Raul Castro, pentru restabilirea relațiilor diplomatice.

Inculparea fostului președinte, ca mijloc de presiune asupra guvernului cubanez pentru a accepta un acord, s-ar putea întoarce împotriva inițiatorilor, a estimat Zúñiga.

„În cele din urmă, frustrarea de ambele părți ar putea duce la conflict, pur și simplu pentru că Washingtonul întrerupe comunicarea cu guvernul cubanez prin această inculpare”, a anticipat fostul diplomat.

Mulți exilați cred însă că revoluția lui Fidel și Raul Castro se prăbușește și că este nevoie doar de presiuni suplimentare pentru a grăbi un colaps inevitabil.

„Timpul fraților Castro s-a încheiat”, a scris marți pe X, Maria Elvira Salazar, membru republican al Camerei Reprezentanților, de origine cubano-americană.

Cubanezii din Miam au memoria vie a momentului din 1996, când forțele regimului comunist au doborât două avioane civile aparținând grupului de voluntari Brothers to the Rescue.

În incident au murit patru cubano-americani aflați la bord, iar exilații în SUA spun că e vorba de o crimă rămasă nepedepsită de peste 30 de ani.

Trump: „O țară care are, cu adevărat, nevoie de ajutor”

Deși a invocat în repetate rânduri de popularitatea sa în rândul alegătorilor cubano-americani, președintele SUA, Donald Trump, nu a exclus posibilitatea unui acord care să evite un atac al Washingtonului asupra insulei conduse de comuniști.

„Pot să fac un acord indiferent dacă se schimbă sau nu regimul. A fost un regim dur și a ucis mulți oameni. Dar este o țară care are, cu adevărat, nevoie de ajutor. Nu au curent electric, nu au ce mânca. Nu vrem să vedem asta.”, a declarat Trump, marți.

CNN amintește că Trump susține despre guvernul cubanez că este „disperat” să ajungă la un acord.

Însă președintele a spus același lucru și despre Venezuela și Iran, unde negocierile s-au încheiat brusc prin lovituri militare americane.

Secretarul de stat Marco Rubio, cubano-american și adversar înverșunat al regimului inițiat de familia Castro, a declarat că liderii de la vârful Cubei trebuie să plece.

Confruntat cu opțiuni dure, guvernul cubanez ar putea alege să lupte până la capăt în loc să cedeze puterea fără să tragă un foc de armă, subliniază CNN, amintind că în acest stat comunist fiecare discurs oficial se încheie cu strigătul „Patrie sau moarte!”

O criză economică și umanitară în creștere

Blocada petrolieră impusă Cubei de administrația Trump a împins insula mai aproape de pragul unei crize economice și umanitare.

Sancțiunile împotriva companiilor străine care fac afaceri cu guvernul cubanez au determinat, de asemenea, unele linii maritime care duceau alimente pe insulă să anunțe că își încetează operațiunile.

Penuria tot mai accentuată de produse de bază și penele de curent au declanșat proteste sporadice anti-guvernamentale, lucru pe care oficialii cubanezi, de regulă, nu îl tolerează.

O vizită extraordinară a directorului CIA, John Ratcliffe, derulată săptămâna trecută, a avut rolul de a avertiza guvernul cubanez, au declarat oficiali americani.

Ratcliffe le-ar fi pus în vedere oficialilor de la Havana că fereastra pentru concesii se închide.

Luni, Departamentul de Stat a anunțat un nou val de sancțiuni economice împotriva unor oficiali comuniști de rang înalt.

Președintele Miguel Díaz-Canel a minimalizat sancțiunile, afirmând că niciun oficial cubanez „nu are proprietăți de protejat sub jurisdicția Statelor Unite”.

Temeri că urmează o nouă operațiune gen „Nicolas Maduro”

Inculparea lui Raul Castro, care conducea armata cubaneză în 1996, la momentul doborârii avioanelor civile, amplifică tensiunile dintre foștii adversari din Războiul Rece la un nivel nemaivăzut de decenii.

Acuzațiile creează și baza pentru o posibilă operațiune militară americană de extrădare a acestuia, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Nicolás Maduro în Venezuela, liderul de la Caracas fiind un aliat apropiat al Cubei.

Totuși, deosebire de Venezuela, unde armata lui Maduro a opus o rezistență slabă și a fost rapid înfrântă de forțele americane, iar foștii adjuncți ai lui Maduro s-au conformat rapid cerințelor lui Trump, susținătorii lui Castro sunt susceptibili să reacționeze mult mai agresiv.

Amenințări cu o „baie de sânge”

Ca și în cazul incidentului din 1996 - survenit după ce grupul Brothers to the Rescue aruncase manifeste anti-guvernamentale deasupra Havanei - oficialii cubanezi insistă că au dreptul să-și apere suveranitatea.

Deja, armata Cubei se pregătește să respingă un posibil atac american, iar președintele Díaz-Canel a promis „o baie de sânge” pentru orice forțe invadatoare.

Pe întreaga insulă, trupele regimului desfășoară manevre iar guvernul avertizează populația civilă să se pregătească pentru un atac.

Orice acțiune împotriva vizându-l pe Raul Castro ar duce, probabil, la război, chiar dacă, din punct de vedere militar, Cuba este depășită net de SUA.

Deși oficial retras din activitate, Raul Castro, în vârstă de 94 de ani, este încă prezentat în țară drept liderul revoluției și general al armatei.

În rarele sale apariții în public, el poartă uniformă militară.

Aproape fiecare oficial politic și militar de rang înalt a fost ales personal de Castro, iar succesorul său la președinție și secretar al Partidului Comunist, Díaz-Canel, spune că toate deciziile majore sunt luate cu aprobarea acestuia.

Țintirea directă a lui Castro ar putea lăsa oficialilor cubanezi foarte puțin spațiu de manevră, a avertizat fostul diplomat Zúñiga.

„Ei ar putea să nu realizeze că următoarea etapă din partea SUA ar putea fi un atac. Dar (în Cuba) nu prea mai există mare lucru de distrus, care să nu fie deja în ruine”, a conchis el.