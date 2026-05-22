Decizii surpriză în lotul naționalei Angliei pentru Cupa Mondială 2026. Phil Foden, Cole Palmer și Harry Maguire nu au fost convocați

Maguire a fost primul care a anunțat că nu a fost chemat, fundașul exprimându-și pe rețelele sociale dezamăgirea că nu a reușit să treacă de selecție, însă cele mai remarcabile omisiuni au apărut în zonele ofensive.

Foden și Palmer au avut sezoane dezamăgitoare pentru Manchester City, respectiv Chelsea, iar dificultățile lor au însemnat că au rămas în urma celorlalți jucători de rezervă aflați la dispoziția lui Tuchel. Morgan Gibbs-White, care a avut un final de sezon puternic la Nottingham Forest, va fi, de asemenea, exclus.

Tuchel a fost îndrăzneț în alegerile sale și nimic nu este mai atrăgător decât decizia sa de a-l alege pe Toney pentru prima dată în 12 luni. Fostul atacant al lui Brentford, care joacă acum pentru Al-Ahli în Arabia Saudită, a făcut parte din lotul Angliei la Euro 2024, dar nu a mai jucat în echipă de când a intrat ca rezervă în înfrângerea amicală cu Senegalul din iunie anul trecut.

Nu era clar dacă Tuchel va decide să aleagă un atacant convențional pentru a-l înlocui pe Harry Kane. În acest caz, se așteaptă ca el să aibă trei atacanți în avion când Anglia va merge în Florida pentru meciul de antrenament dinaintea turneului, luni, Ollie Watkins de la Aston Villa fiind așteptat să concureze cu Toney la câteva minute în spatele lui Kane. Dominic Calvert-Lewin, Dominic Solanke și Danny Welbeck nu au făcut suficient.

Situația cu atacanții va avea un impact asupra jucătorilor creativi ai lui Tuchel. Foden, care a participat la ultimele trei turnee, nu a fost titular la City în acest sezon și s-a chinuit să ofere cea mai bună formă pentru Anglia. Omiterea sa ridică îndoieli majore cu privire la viitorul său internațional, dar nu este o surpriză.

A existat mai mult optimism în jurul lui Palmer, care a marcat când Anglia a pierdut în fața Spaniei în finala Euro 2024. Cu toate acestea, jucătorul de 24 de ani a avut un sezon plin de accidentări și nu a impresionat împotriva Japoniei în martie. Locurile vor fi ocupate de Jude Bellingham, Eberechi Eze și Morgan Rogers. Se așteaptă ca Bukayo Saka și Noni Madueke să-l depășească pe Jarrod Bowen în dreapta, iar Marcus Rashford și Anthony Gordon sunt preferați în locul lui Harvey Barnes în stânga.

Selecțiile lui Tuchel vor stârni numeroase dezbateri. Maguire a jucat în 66 de meciuri și a ratat ultimul Campionat din cauza unei accidentări la gambă, dar s-a bucurat de o revenire în formă maximă în acest sezon și a fost uimit că a fost exclus.

„Eram încrezător că aș fi putut juca un rol important în această vară pentru țara mea, după sezonul pe care l-am avut. Am fost șocat și distrus de această decizie. Nimic nu mi-a plăcut mai mult decât să îmbrac acel tricou și să-mi reprezint țara de-a lungul anilor. Le urez jucătorilor tot binele în această var”, a postat fundașul lui Manchester United pe rețelele sociale.

Mama lui Maguire, Zoe, a răspuns la postare, scriind: „Nu ai fi putut face mai mult. Ține capul sus. Rușinos. Sunt absolut dezgustată.

Tuchel va apela în schimb la Marc Guéhi, Dan Burn, Ezri Konsa, Jarell Quansah și John Stones pentru posturile de fundași centrali. Levi Colwill, fundașul central al lui Chelsea, nu a fost inclus după ce s-a întors după o accidentare la genunchi de lungă durată. De asemenea, nu există loc nici pentru Trevoh Chalobah de la Chelsea. Luke Shaw, fundașul stânga al lui United, nu a fost ales.

Tino Livramento, care poate juca pe postul de fundaș stânga și dreapta, este în gândurile lui Tuchel, în ciuda faptului că a fost indisponibil din cauza unei accidentări la coapsă. Nico O'Reilly de la City va fi prima opțiune pentru postul de fundaș stânga, iar Myles Lewis-Skelly de la Arsenal insistă pentru o rechemare după un final de sezon excelent.

Anglia are versatilitate în defensivă, Livramento, Quansah și Konsa putând să-l înlocuiască pe Reece James pe postul de fundaș dreapta. Probabil că Tuchel s-a gândit la probleme legate de condiția fizică. Stones a jucat de patru ori de Crăciun, iar Livramento și James au avut probleme cu accidentările. Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall și Djed Spence sunt dezamăgiți.

Au existat și vești proaste pentru mijlocașul lui Crystal Palace, Adam Wharton, care nu a reușit să-l convingă pe Tuchel de valoarea sa. Kobbie Mainoo, un jucător cheie la ultimul Campionat European, l-a detronat pe Wharton după ce și-a recâștigat locul în primul 11 al lui United. Declan Rice și Elliot Anderson vor fi duetul titular la mijlocul terenului, iar Jordan Henderson va oferi o rezervă experimentată. Alex Scott de la Bournemouth și James Garner de la Everton lipsesc.

Tuchel, care se îndreaptă spre primul său turneu internațional, își va confirma pronosticurile într-un interviu pe aplicația oficială a Angliei. Fostul manager al lui Chelsea va susține, de asemenea, o conferință de presă pe Wembley.

Anglia va merge în Canada, Mexic și SUA ca una dintre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale. Au avut parte de momente la limită sub conducerea lui Gareth Southgate și l-au angajat pe Tuchel, care și-a prelungit contractul pentru a participa la Euro 2028, pentru a-i ajuta să treacă linia de sosire. Anglia va juca amicale de încălzire împotriva Noii Zeelande la Tampa pe 6 iunie și împotriva Costa Rica la Orlando pe 10 iunie. Apoi, vor avea baza la Kansas City și își vor deschide turneul zburând la Dallas pentru a înfrunta Croația în Grupa L pe 17 iunie.