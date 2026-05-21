Trump trimite, suplimentar, 5.000 de soldați americani în Polonia: "Sunt mândru să-l susțin pe președintele Nawrocki"

2 minute de citit Publicat la 23:50 21 Mai 2026 Modificat la 00:27 22 Mai 2026

Președintele american Donald Trump a anunțat, joi, că suplimentează trupele SUA din Polonia cu 5.000 de militari americani.

"Având în vedere alegerea, cu succes, a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am fost mândru să-l susțin, și relația noastră cu acesta, am plăcerea să anunț că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!", a scris Trump pe Truth Social.

Pentagonul a anunțat, marți, că retrage o brigadă de luptă din Europa și întârzie desfășurarea de militari în Polonia

Anunțul de joi al președintelui SUA vine la mai puțin de două zile după ce Pentagonul a anunțat că reduce numărul brigăzilor de luptă staţionate în Europa de la patru la trei.

Reducerea efectivă înseamnă cu aproximativ 4.000 de militari americani mai puțin pe continent.

"Departamentul de Război (Pentagonul, n.r.) a redus numărul total de Brigăzi de Luptă (Brigade Combat Teams, BCT) alocate Europei de la patru la trei. Astfel, se revine la nivelul de brigăzi existente în Europa în anul 2021.

Această decizie este rezultatul unui proces complex și multistratificat, axat pe postura forțelor americane în Europa.

Ca urmare, are loc o întârziere temporară a desfășurării forțelor americane în Polonia, un aliat-model al Statelor Unite", se menționa în comunicatul de marți al Pentagonului.

Instituția citată a mai precizat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a discutat cu vicepremierul polonez Władysław Kosiniak-Kamysz și a dat asigurări că SUA vor menține "o prezență militară puternică" în Polonia.

Vineri, 15 mai, un general american afirma că "Statele Unite au anulat desfăşurarea a 4.000 de militari în Polonia".

Trump a decis să retragă 5.000 de soldați din Germania cu trei săptămâni înainte de a anunța că trimite încă 5.000 de militari în Polonia

În data de 1 mai s-a aflat că Donald Trump a decis să retragă 5.000 de militari americani din bazele lor din Germania, într-un gest interpretat ca o reacție la criticile cancelarului german, Friedrich Merz.

Acesta din urmă a opinat că Washingtonul a fost "umilit" de Iran în cadrul negocierilor pentru încheierea unui acord de pace.

Potrivit generalului american Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate de pe continent (SACEUR), redistribuirea trupelor americane face parte din Strategia de Apărare Națională a SUA și se înscrie în așa-numitul concept NATO 3.0.

În NATO 3.0, aliații europeni trebuie să asigure securitatea convențională a continentului european, în timp ce SUA vor rămâne implicate în principal în descurajarea strategică nucleară.

Din 2022, de când a sosit brigada americană care urmează să fie retrasă, fără a fi înlocuită, s-au întâmplat multe lucruri în cadrul NATO, a susținut oficialul citat.

SACEUR: Retragerea trupelor SUA va fi un proces întins pe mai mulți ani

"În primul rând, aliații baltici, polonezii și mulți alții și-au consolidat considerabil capacitatea de luptă terestră, astfel încât acum există o capacitate terestră substanțial mai mare decât cea anterioară", a detaliat el.

Grynkewich a insistat că decizia SUA de retragere a unei brigăzi de blindate cu 5.000 de soldați din Europa nu va afecta planurile de apărare ale Alianței Nord-Atlantice în regiune.

El a adăugat că nu poate oferi un calendar exact referitor la reducerile de trupe americane, dar că "va fi un proces continuu, pe parcursul mai multor ani".

În prezent, armata americană are o prezență masivă în Germania, cu peste 36.000 de soldați în serviciu activ, repartizați în mai multe baze cheie din țară.