Donald Trump retrage 5.000 de soldați din Germania după ce Friedrich Merz a spus că SUA au fost "umilite" în Iran

3 minute de citit Publicat la 08:35 02 Mai 2026 Modificat la 08:35 02 Mai 2026

Donald Trump retrage 5.000 de soldați din Germania. Foto: Getty Images

Pentagonul a anunțat vineri că SUA vor retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania în următorul an. Decizia vine după ce președintele Donald Trump l-a criticat dur pe cancelarul german pentru reacţiile sale la adresa războiului din Iran. Totuşi, această mişcare a americanilor ar lăsa în continuare peste 30.000 de soldați în Germania, notează CNN.

„Secretarul de Război a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de soldați din Germania”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un comunicat, adăugând: "Această decizie vine în urma unei analize amănunțite a poziției forțelor Departamentului în Europa și este o recunoaștere a cerințelor teatrului de operațiuni și a condițiilor de pe teren. Ne așteptăm ca retragerea să fie finalizată în următoarele șase până la douăsprezece luni".

Trump, supărat pe Merz

Trump a luat în calcul reducerile de personal la începutul acestei săptămâni, după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că SUA sunt „umilite” de Iran.

În timpul vizitei sale la o școală din centrul Germaniei, luni, Merz i-a acuzat pe oficialii americani că intră într-un război fără o strategie clară, spunând că „întreaga afacere este, ca să spunem așa, prost gândită”.

„Iranienii sunt evident foarte pricepuți la negociere sau, mai degrabă, foarte pricepuți la a nu negocia, lăsându-i pe americani să călătorească la Islamabad și apoi să plece din nou fără niciun rezultat”, a spus Merz. „O întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de acești așa-numiți Gardieni Revoluționari. Așa că sper ca acest lucru să se termine cât mai repede posibil.”

Marți, Trump a declarat că Merz „nu știe despre ce vorbește” despre Iran, iar a doua zi a anunțat că SUA „studiază și analizează” o posibilă reducere a numărului de trupe.

Înainte de amenințarea lui Trump de a retrage o parte din trupele din Germania, Merz a declarat că relația sa cu președintele american rămâne „bună”.

Trupe NATO la Ramstein

Trump a amenințat anterior că va reduce numărul de trupe din țară în 2020, în timpul primului său mandat și în timp ce Angela Merkel deținea cancelaria germană.

Germania găzduiește baza aeriană Ramstein, care este sediul Forțelor Aeriene Americane din Europa - inclusiv unitatea care efectuează „operațiuni de transport aerian, lansare aeriană și evacuare aeromedicală” - și o instalație a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

În decembrie 2025, existau 36.436 de militari americani în serviciu activ staționați permanent în Germania, conform datelor de la Centrul de Date privind Forța de Muncă a Apărării din SUA.

Tensiuni între Trump şi europeni

Tensiunile dintre liderii europeni și administrația Trump s-au intensificat din cauza războiului cu Iranul, pe care SUA l-au lansat fără a notifica majoritatea aliaților NATO. Președintele a criticat, de asemenea, aliații pentru ceea ce consideră a fi un ajutor insuficient în conflict, amenințând că va reduce și joi nivelul trupelor din Italia și Spania.

„Adică, nu au fost chiar de acord”, a răspuns el, când a fost întrebat despre această posibilitate. „Da, probabil că o vor face”, a adăugat el. „De ce n-aș fi? Italia nu a fost de niciun ajutor. Spania a fost oribilă. Absolut.”

Germania, la fel ca alte țări europene, a oferit un sprijin militar limitat SUA, permițând în special utilizarea infrastructurii sale militare, cum ar fi bazele aeriene, pentru operațiuni legate de conflict - deși nu a permis ca acestea să fie folosite ca puncte de pregătire pentru atacuri ofensive directe.

Merz a promis, de asemenea, asistență germană suplimentară cu condiția ca conflictul să treacă la o fază postbelică, care ar putea include participarea la o potențială misiune internațională de stabilizare.

În acest sens, Berlinul a anunțat recent că o navă de dragare a minelor va fi desfășurată în Marea Mediterană în pregătirea eforturilor de redeschidere a Strâmtorii Hormuz, odată ce se va ajunge la o încetare definitivă a ostilităților. Aceste acțiuni, însă, nu l-au mulțumit pe Trump.

Trump vrea să reducă numărul de trupe americane și din Italia și Spania

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că ia în considerare să reducă numărul de forţe armate americane staţionate în Italia şi Spania din cauza poziţiei acestor ţări în războiul cu Iranul. Întrebat de reporterii din Biroul Oval despre posibilitatea reducerii numărului de trupe americane din Spania şi Italia, preşedintele a răspuns afirmativ: „Probabil, probabil o voi face. De ce nu?”.

Trump acuză în special mai mulţi parteneri europeni că refuză să ofere orice sprijin militar sau logistic pentru operaţiunile desfăşurate de Washington în Strâmtoarea Ormuz.