O capitală europeană interzice folosirea trotinetelor electrice închiriate, din 2027: „Prea multe accidente, prea multe perturbări”

1 minut de citit Publicat la 12:04 12 Iun 2026 Modificat la 12:05 12 Iun 2026

Trotinete electrice pe o stradă din Bruxelles. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Utilizarea trotinetelor electrice închiriate va fi interzisă la Bruxelles din 2027, în principal din motive de siguranţă, a anunţat Guvernul regional din Bruxelles, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Prea multe accidente, prea multe perturbări, prea multe abuzuri. Bruxelles-ul întoarce pagina trotinetelor electrice închiriate”, a postat joi pe conturile sale de socializare şeful Guvernului regional, Boris Dilliers.

Regiunea Bruxelles subliniază că decizii similare au fost luate la Paris, Madrid şi Praga în ultimii ani.

În capitala Belgiei, licenţele acordate operatorilor actuali care oferă spre închiriere trotinete electrice, Bolt şi Dott, expiră la sfârşitul anului 2026, a indicat Guvernul regional.

Va fi menţinut însă serviciul de închiriere de biciclete.

Bolt şi Dott au denunţat interdicţia trotinetelor electrice închiriate din 2027.

De asemenea, sindicatul ACV-CSC a criticat decizia „brutală” a regiunii Bruxelles, despre care a spus că „pune în pericol 60 de locuri de muncă la operatorul Dott”. „Majoritatea lucrătorilor afectaţi sunt slab calificaţi, ceea ce face ca reintegrarea lor să fie deosebit de dificilă”, a adăugat sindicatul.

Creştere „îngrijorătoare” a accidentelor

Guvernul regional din Bruxelles justifică interdicţia invocând o creştere „îngrijorătoare” a accidentelor.

În 2025, 666 de persoane au fost rănite la Bruxelles din cauza accidentelor care au implicat trotinete electrice, o creştere de 26% faţă de anul precedent, potrivit regiunii.

Guvernul regional critică, de asemenea, „trotinetele electrice parcate prost, care obstrucţionează în mod regulat ceilalţi participanţi la trafic”. Şi denunţă şi utilizarea trotinetelor electrice închiriate în scopuri criminale, în special de către traficanţii de droguri.

În 2023, Parisul a devenit prima capitală europeană care a interzis complet aceste vehicule închiriate, în urma unui vot organizat de primărie.