RA-APPS a publicat lista cu clădirile statului folosite de persoane juridice, pentru prima dată după 1989

1 minut de citit Publicat la 16:50 10 Iun 2026 Modificat la 16:50 10 Iun 2026

Vila RA-APPS din București despre care s-a spus că a fost renovată pentru Klaus Iohannis. Sursa foto: Antena 3 CNN

Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) a publicat miercuri lista imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a statului, administrate de instituție și utilizate de persoane juridice. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, este pentru prima dată după 1989 când sunt făcute publice informații privind contractele prin care imobile ale statului român sunt date în folosință persoanelor juridice.

„Facem lumină în patrimoniul public al statului. RA-APPS a publicat primele date”, se arată în comunicat.

Ce informații conțin listele

Listele, valabile la data de 10 iunie 2026, includ informații precum denumirea persoanei juridice care utilizează imobilul, adresa acestuia, suprafața construcției și a terenului, tipul contractului încheiat, modalitatea de atribuire, perioada contractuală și valoarea contractului.

Mai exact, pentru fiecare proprietate sunt publicate date referitoare la forma de utilizare a imobilului – închiriere, folosință gratuită, prestări servicii sau asociere –, dacă atribuirea s-a făcut prin licitație publică sau directă, precum și data începerii și încetării contractului și prețul acestuia.

Publicarea acestor informații a devenit obligatorie după modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea RA-APPS. Prin HG nr. 420/2026 a fost introdus articolul 6¹ alineatul (1), punctul 1, care obligă regia să publice lista imobilelor utilizate de persoane juridice și detaliile contractuale aferente.

Lista completă poate fi consultată AICI.

Guvernul: „30 de ani, acesta a fost cel mai bine păstrat secret al statului”

Guvernul precizează că lista este disponibilă public pe site-ul RA-APPS și a fost publicată în baza hotărârii de guvern inițiate de USR.

„Rezistența a fost reală. 30 de ani, acesta a fost cel mai bine păstrat secret al statului. Dar vom continua să monitorizăm modul în care RA-APPS implementează hotărârea Guvernului. Statul nu este moșia nimănui”, a declarat Dan Reșitnec, secretar general al Guvernului.

RA-APPS subliniază însă că listele publicate nu includ imobilele aflate în proprietatea publică și privată a statului care sunt puse la dispoziția sau închiriate instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. De asemenea, sunt excluse imobilele utilizate de persoanele aflate sub protecția acestor instituții, cele folosite pentru sediile administrative ale regiei, pentru activități de producție proprie și HORECA, precum și imobilele care se regăsesc în anexele HG nr. 60/2005 și, după caz, în anexele OUG nr. 101/2011.

Publicarea listei reprezintă una dintre cele mai ample măsuri de transparență privind patrimoniul administrat de RA-APPS și permite consultarea informațiilor despre modul în care sunt folosite și atribuite proprietățile statului aflate în administrarea regiei.