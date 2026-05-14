Guvernul vrea să oblige RA-APPS să publice lista imobilelor și a beneficiarilor. Un proiect de HG e pus în dezbatere publică

Publicat la 11:58 14 Mai 2026 Modificat la 11:58 14 Mai 2026

Guvernul vrea să oblige RA-APPS să publice lista imobilelor și a beneficiarilor.

Guvernul a pus în transparență decizională un proiect de Hotărâre de Guvern prin care Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” ar urma să fie obligată să publice lista completă a imobilelor pe care le administrează și modul în care acestea sunt folosite.

Inițiativa a fost anunțată de USR și vine la propunerea Secretariatului General al Guvernului.

Potrivit proiectului, cetățenii ar urma să poată afla cine folosește imobilele RA-APPS, în baza cărui tip de contract, dacă acestea au fost atribuite direct sau prin licitație, care este valoarea contractelor și pe ce perioadă au fost încheiate.

Secretarul General al Guvernului, Dan Reșitnec, susține că măsura este necesară pentru transparentizarea patrimoniului administrat de RA-APPS. Acesta a afirmat că, timp de ani de zile, vilele, apartamentele, spațiile de protocol și terenurile statului au fost tratate ca informații inaccesibile publicului.

„Am promis că facem lumină. Ani la rând, patrimoniul RA-APPS a fost tratat ca un secret de stat pentru privilegiați. Vile, apartamente, spații de protocol și terenuri aflate în proprietatea statului au fost oferite prin tot felul de contracte și aranjamente despre care românii au aflat prea puțin sau deloc”, a declarat Dan Reșitnec.

„Dacă folosirea patrimoniului public este corectă și legală, atunci nu ar trebui să existe nicio problemă ca aceste informații să fie publice. Iar dacă există persoane care s-au obișnuit cu privilegii ascunse și contracte ținute departe de ochii cetățenilor, atunci exact de aceea această transparență este necesară. USR la guvernare înseamnă transparență. Statul nu este moșia nimănui”, a adugat el.

Proiectul vine după mai multe demersuri făcute de reprezentanți ai USR pentru publicarea informațiilor legate de patrimoniul RA-APPS, printre care Ionuț Moșteanu, deputat USR și fost ministru al Apărării, și Diana Buzoianu, ministrul Mediului. Buzoianu a dat în judecată RA-APPS pentru publicarea aceleiași liste. În 2025, presa relata că Buzoianu câștigase procesul în primă instanță, după ce RA-APPS refuzase să furnizeze informații solicitate în baza Legii 544 privind accesul la informațiile de interes public.

Hotărârea de Guvern va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. După acel moment, RA-APPS va fi obligată să publice listele complete pe site-ul oficial, într-un format ușor de accesat de cetățeni și în termenele stabilite prin actul normativ.