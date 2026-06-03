Orașul din România care va avea bazin de înot de 8 milioane de lei: Se deschide curând, cu o întârziere de doi ani. Cum arată acum

Proiectul bazinului de înot din Ineu, județul Arad. Sursa foto: Facebook/ Bazin înot Ineu

Bazinul de înot din oraşul Ineu, care este construit de Compania Naţională de Investiţii (CNI) - proiect de aproximativ opt milioane de lei, va fi deschis publicului cel mai devreme în toamnă, cu o întârziere de doi ani, cauzată atât de modificări aduse la arhitectură, cât şi la soluţia de încălzire a apei, care nu va mai fi bazată pe gaz, ci pe pompe de căldură.

Primarul oraşului Ineu, Călin Abrudan, a declarat miercuri, pentru Agerpres, că lucrările au stagnat o perioadă şi pentru că, până anul trecut, CNI a plătit cu întârziere constructorul.

„Bazinul este gata 95% de un an şi jumătate, au fost probleme în anii trecuţi cu plăţile CNI către constructor. Acum se lucrează, mai sunt mici finisaje de făcut, iar în paralel s-au început demersurile pentru pregătirea recepţiei. Pe parcursul derulării lucrărilor au fost făcute mici modificări la arhitectură, la estetica exterioară, iar acum trebuie aduse la zi documentele pentru recepţie”, a spus edilul.

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„Vom schimba soluţia de încălzire a apei”

El a precizat că bazinul nu va fi deschis publicului imediat ce va fi transferat oraşului, pentru că se vor face lucrări de schimbare a soluţiei de încălzire a apei, pentru a se reduce substanţial costurile de operare.

„Avem deja bugetul aprobat şi vom schimba soluţia de încălzire a apei, care a fost prevăzută pe gaz. Vom folosi pompe de căldură, alimentate cu energie electrică de la parcul fotovoltaic pe care îl construim şi care va fi gata peste câteva săptămâni. Astfel, vom reduce cheltuielile de operare a bazei la doar o treime din cele care ar fi fost folosind gazul”, a explicat Călin Abrudan.

Bazinul are o lungime de 25 de metri şi o lăţime de 15,5 metri, fiind unul didactic, dar va fi deschis publicului.

„Este unul dintre cele mai aşteptate proiecte de către locuitorii din zona Ineu şi facem tot posibilul ca în toamnă, odată cu începerea noului an şcolar, bazinul să fie deschis. Deşi este unul didactic, bazinul va putea fi deschis pentru public.

Suntem singura localitate din judeţ, după municipiul Arad, care are un astfel de obiectiv, dar cu toate acestea lucrăm şi la un proiect de construire a unui ştrand”, a mai spus primarul.

Lucrările la bazin, care au costat aproximativ opt milioane de lei, au început în 2022 şi ar fi trebuit să fie încheiate în 2024.