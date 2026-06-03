Sinodul BOR a aprobat retragerea mitropolitului Basarabiei, Petru Păduraru, implicat într-un scandal sexual uriaș

2 minute de citit Publicat la 13:59 03 Iun 2026 Modificat la 13:59 03 Iun 2026

Unele publicaţii vorbesc despre o acţiune de şantaj care ar fi fost orchestrată împotriva înaltului prelat. Foto:

Retragerea mitropolitului Petru Păduraru, implicat într-un scandal de natură sexuală, a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința care a avut loc miercuri. Într-un comunicat, Patriarhia Română a anunțat că va începe demersurile pentru alegerea unui Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Patriarhia Română a anunțat, într-un comunicat de presă, că a avut loc o ședință a Sfântului Sinod al BOR privind situația de la Mitropolia Basarabiei, în care a fost aprobată retragerea mitropolitului Petru Păduraru

„În ziua de miercuri, 3 iunie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Sinod a aprobat retragerea mitropolitului Petru Păduraru, din slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor, adică încetarea activității administrative, liturgice și pastorale”, se arată în comunicatul citat.

Patriarhia Română a adăugat că vor începe „imediat” demersurile pentru înlocuirea acestuia.

„Cancelaria Sfântului Sinod va începe imediat demersurile statutare pentru pregătirea alegerii unui nou Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor”, potrivit comunicatului citat.

Instituția condusă de Patriarhul Daniel nu a făcut nicio referire la acuzațiile care i se aduc fostului mitropolit și nici la imaginile în care acesta ar fi fost surprins întreținând relații sexuale cu o persoană de același sex.

ÎPS Petru Păduraru a condus Mitropolia Basarabiei timp de 30 de ani

Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, a depus cererea de retragere din slujire, invocând motive de vârstă, sănătate și binele Bisericii, la data de 27 mai 2026.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru s-a născut la data de 24 octombrie 1946, în comuna Țiganca din fostul județ Cahul, Republica Moldova. În 1967 a început cursurile la Seminarul Teologic 'Sfântul Apostol Andrei' din Odesa, iar în 1968 a intrat ca frate în Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Odesa.

Pe 3 octombrie 1995 a fost ales Mitropolit al Basarabiei de către Adunarea Eparhială a Mitropoliei Basarabiei, fiind confirmat ca Mitropolit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 24 octombrie 1995, acordându-i-se titlul de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor și dreptul de jurisdicție extrateritorială asupra românilor ortodocși din diaspora de răsărit.

Scandal sexual uriaș

Decizia înaltului prelat de a se pensiona a venit după ce, pe mai multe canale de Telegram din Republica Moldova, au apărut imagini în care pare că întreține relații sexuale cu un alt bărbat.

Unele publicaţii vorbesc despre o acţiune de şantaj care ar fi fost orchestrată împotriva înaltului prelat. Înregistrarea de peste 2 minute nu a fost contestată până acum, dar nici nu a fost certificată ca fiind autentică.

Până la alegerea unui nou Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, a fost numit locțiitor Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.