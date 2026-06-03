Angajații care gestionează fonduri europene vor fi evaluați lunar: Sporul de 40% va fi acordat doar în funcție de performanță

Guvernul schimbă regulile pentru sporurile din PNRR. Angajații vor fi evaluați lunar. Foto: Getty Images

Angajații care se ocupă de proiectele finanțate din fonduri europene vor primi sporul salarial de până la 40% în funcție de performanțele obținute. Guvernul a aprobat miercuri un mecanism prin care activitatea acestora va fi evaluată în fiecare lună.

Guvernul a aprobat miercuri, prin hotărâre, introducerea unui mecanism de evaluare lunară a îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor individuali de către personalul care îndeplineşte atribuţii privind gestionarea asistenţei financiare europene, prevăzute de regulamentele europene şi memorandumurile de finanţare aplicabile sau aferente elaborării, gestionării, negocierii, aprobării şi implementării PNRR.

Potrivit unui comunicat al Executivului, se creează astfel posibilitatea corelării nivelului majorării salariale cu performanţa efectiv realizată în activitatea curentă aferentă implementării PNRR.

"Acest mecanism va fi detaliat prin act administrativ al ordonatorului principal de credite. Astfel, pentru personalul implicat în implementarea PNRR, până la data de 31 august 2026 se va aplica o majorare salarială lunară de 40%, în baza unui raport individual de activitate aprobat de conducătorul instituţiei. Acest procent de majorare salarială are în vedere gradul de îndeplinire de minim 50% pe ordonator principal/personal a reformelor, ţintelor şi jaloanelor aferente, în concordanţă cu atribuţiile din fişa postului", se explică în comunicat.

Conducătorul instituţiei va emite un ordin prin care se stabilesc activităţile şi subactivităţile rămase de realizat din calendarul implementării reformelor, ţintelor şi jaloanelor, precum şi modelul raportului individual de activitate, precizează sursa citată.

"Măsura este determinată de necesitatea accelerării implementării proiectelor finanţate prin PNRR şi de asigurarea îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor asumate de România. Aplicarea măsurii necesită stabilirea unor proceduri interne clare şi unitare privind evaluarea lunară a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă. Revizuirea lunară a majorării salariale nu poate depăşi nivelul stabilit prin ultima evaluare a performanţelor profesionale individuale. Mecanismul este similar celui utilizat pentru personalul nominalizat în echipele de proiect, reglementat prin HG nr. 234/2023", conform comunicatului.