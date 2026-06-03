Buzoianu spune că a descoperit cum "se fură pădurile României": Au falsificat un ciocan de marcat și au însemnat arborii pentru tăiere

Ministra Mediului a precizat că prejudiciul estimat în cazul exemplului cu ciocanul de marcat fals este de 78.000 de lei. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis, miercuri, că inspectorii de la Garda Forestieră Timișoara au descoperit în Comuna Rusca Montană, după un control la un ocol privat, "cum operatorii au falsificat un ciocan de marcat și au marcat arbori care urmau să fie tăiați și scoși din pădure, sub aparența legalității". Buzoianu anunţă, de asemenea, "zone pilot care folosesc tehnologii de marcat noi, de secol XXI, ca marcarea cu ciocanul să devină istorie în câțiva ani".

Ministra Mediului a precizat că prejudiciul estimat în cazul exemplului cu ciocanul de marcat fals este de 78.000 de lei şi că au fost deschise dosare penale.

"Ciocan de marcat falsificat ….. sau cum profită unii de instrumente învechite de marcare ca să fure pădurile României.

Comuna Rusca Montană: Garda Forestieră Timișoara a făcut control la un ocol privat unde a descoperit cum operatorii au falsificat un ciocan de marcat și au marcat arbori care urmau să fie tăiați și scoși din pădure, sub aparența legalității.

Unii dintre acești arbori au fost deja tăiați. Alții au putut fi salvați la timp. 15 arbori au fost descoperiți la un prim control - 15 arbori care erau marcați cu ciocan fals, urmând să fie tăiați și scoși din pădure. Prejudiciul estimat: 78.000 de lei.

Firme și proprietari pentru care acest lemn a însemnat și ar mai fi însemnat și pe viitor mii de euro direct în buzunarele lor. Aici au fost prinși. Au dosar penal deschis. Vom vedea cum se va finaliza", a postat Buzoianu pe Facebook.

Tehnologii noi pentru marcarea copacilor

"Dar, mai important decât orice, e cum rezolvăm problema sistemic. Tocmai de aceea am muncit și am adoptat lunile acestea ordinul de ministru care permite crearea de zone pilot care folosesc tehnologii de marcat noi, de secol XXI, ca marcarea cu ciocanul să devină istorie în câțiva ani.

Deja avem zone pilot în testare cu echipamente moderne de monitorizare și marcare. În câțiva ani, aceste soluții pilot vor putea fi scalate și vor ajunge regulă. Asta înseamnă să gândești soluții pe termen lung pentru a proteja pădurile României.

Între timp, noi continuam controalele. Cine își imaginează că nu va suporta consecințele juridice dacă încearcă să fure pădurile României, se înșală", mai susţine ministra Mediului.