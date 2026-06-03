Victor Negrescu: Republica Moldova a făcut progrese remarcabile într-un context regional extrem de dificil

Victor Negrescu. sursa foto: Agerpres

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a avut o serie de întâlniri cu oficiali din Republica Moldova. „Republica Moldova a făcut progrese remarcabile într-un context regional extrem de dificil. Este momentul ca Uniunea Europeană să răspundă prin decizii politice curajoase și să transmită un semnal clar cetățenilor din Republica Moldova: viitorul lor este în Europa”, transmite Negrescu, într-un mesaj pe Facebook.

„În ultimele zile, am avut la Parlamentul European o serie de întâlniri și evenimente importante dedicate consolidării relației dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Am avut o întâlnire foarte bună cu o delegație de parlamentari de nivel înalt din Republica Moldova, incluzând vicepreședinți ai Parlamentului și președinți ai principalelor comisii parlamentare în continuarea noului acord de cooperare dintre Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova. În calitate de vicepreședinte responsabil de relația cu Republica Moldova, mă bucur să văd că parteneriatul nostru devine tot mai puternic și mai concret.

De asemenea, am găzduit, împreună cu ministra muncii și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, un eveniment dedicat copiilor din Republica Moldova și România. Mă bucur că am reușit să includ, prin amendamentele pe care le-am promovat, sprijin pentru finanțarea unor acțiuni concrete dedicate copiilor în Planul de Creștere dedicat Republicii Moldova și fonduri specifice pentru toți copiii europeni în propunerea legislativului european privind viitorul buget al UE.

Am discutat și cu vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina Gherman, precum și cu secretarul general al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu, despre pașii următori în procesul de integrare europeană.

Ca urmare a acestor discuții, am continuat demersurile mele pentru accelerarea parcursului european al Republicii Moldova. În lumina celor discutate, am transmis o scrisoare către președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene prin care solicit începerea negocierilor politice și deschiderea tuturor clusterelor de negociere.

Republica Moldova a făcut progrese remarcabile într-un context regional extrem de dificil. Este momentul ca Uniunea Europeană să răspundă prin decizii politice curajoase și să transmită un semnal clar cetățenilor din Republica Moldova: viitorul lor este în Europa (alături de România)”, a scris Victor Negrescu.