SpaceX se lansează azi pe bursa americană, după cel mai mare IPO din istorie: Există un interes major din partea Gen Z și Millennials

SpaceX, compania americană fondată și condusă de Elon Musk, își face debutul pe piața bursieră. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

SpaceX, compania americană fondată și condusă de Elon Musk, își face astăzi debutul pe piața bursieră din Statele Unite, după ce a realizat cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie potrivit The Guardian.

Compania a atras 75 de miliarde de dolari prin listare, valoarea sa de piață fiind stabilită la 1,77 trilioane de dolari. În cadrul operațiunii, SpaceX a vândut cu succes 555.555.555 de acțiuni ordinare de clasă A la prețul de 135 de dolari pe acțiune.

Băncile care au intermediat tranzacția au primit și o opțiune de supra-alocare pentru încă 83,3 milioane de acțiuni, ceea ce ar putea majora valoarea totală a ofertei la aproximativ 86 de miliarde de dolari.

Cererea a depășit de peste trei ori numărul de acțiuni disponibile

Interesul investitorilor pentru IPO a fost extrem de ridicat. Potrivit Financial Times, cererea a depășit de peste trei ori numărul de acțiuni disponibile, atât din partea investitorilor instituționali, cât și a celor de retail. Acest nivel ridicat de interes ar putea susține o creștere a cotației în prima zi de tranzacționare, pe măsură ce investitorii care nu au primit alocări suficiente încearcă să cumpere acțiuni de pe piață.

Succesul ofertei vine însă în contextul unor dezbateri privind evaluarea companiei. SpaceX a fost evaluată la aproximativ 92 de ori veniturile realizate anul trecut, un multiplu considerat foarte ridicat de unii analiști.

Grupul de cercetare investițională Morningstar a estimat anterior că valoarea corectă a unei acțiuni SpaceX ar fi de 63 de dolari, sub jumătate din prețul IPO de 135 de dolari, avertizând asupra unei „deconectări majore între așteptările pieței și fundamentele companiei”.

Michael Field, strateg-șef pentru acțiuni la Morningstar, a recomandat investitorilor să evite participarea imediată și să aștepte un moment de intrare mai atractiv.

Înaintea debutului bursier, fondurile de investiții care dețin deja participații în SpaceX au înregistrat creșteri în tranzacțiile pre-market. Fundrise Innovation Fund avansa cu 9,5%, iar Destiny Tech 100 câștiga aproape 6%.

Listarea are loc într-un context favorabil pentru piețele financiare globale. Bursele internaționale au înregistrat creșteri după declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat că Statele Unite și Iranul sunt aproape de semnarea unui acord de pace și că va anula noi atacuri cu rachete.

În Regatul Unit, Marex Financial, care a gestionat componenta de retail a ofertei, a anunțat că puțin peste 60% dintre investitorii care au solicitat acțiuni au primit integral alocările dorite. Investitorii care au solicitat până la 2.700 de dolari (aproximativ 2.013 lire sterline) au primit integral numărul de acțiuni cerut, în timp ce solicitările mai mari au fost reduse, cu un plafon maxim de 1.000 de acțiuni per investitor.

Interes major din partea Millenials și Gen Z

Un sondaj realizat de Opinium arată că unul din patru investitori britanici din generațiile Z și Millennials fie a aplicat pentru acțiuni SpaceX, fie intenționează să cumpere în ziua listării. La nivelul tuturor investitorilor din Marea Britanie, 15% declară că au aplicat sau vor cumpăra acțiuni în ziua debutului bursier.

Listarea SpaceX ar putea avea implicații importante și pentru averea lui Elon Musk. Potrivit calculelor Forbes, participația sa în SpaceX valorează aproximativ 688 de miliarde de dolari la prețul IPO, în timp ce deținerea și opțiunile sale din Tesla sunt evaluate la aproximativ 279 de miliarde de dolari. În total, averea sa este estimată la 982 de miliarde de dolari.

Conform estimărilor Forbes, o creștere modestă a acțiunilor SpaceX până la aproximativ 138,50 dolari după debutul la bursă ar fi suficientă pentru ca Elon Musk să devină primul trilionar din lume.