Turcia își lansează propriile smartphone-uri. Unul dintre modelele de top va fi special pentru angajații guvernului

1 minut de citit Publicat la 15:01 19 Aug 2026 Modificat la 15:01 19 Aug 2026

Modelul destinat sectorului public va fi un dispozitiv de top, dotat cu un sistem de securitate criptat. FOTO: Profimedia Images

Turcia pregătește lansarea primului smartphone dezvoltat pe plan local, la începutul anului 2027. Unul dintre cele trei modele aflate în proiect va fi destinat angajaților din sectorul public și va avea un sistem de securitate criptat, conceput pentru comunicații sigure și protejarea datelor instituțiilor guvernamentale, potrivit Novinite.

Smartphone-ul este dezvoltat în cadrul unui proiect comun care implică producătorul de echipamente de apărare ASELSAN, operatorul de telecomunicații Türk Telekom și TTT İnovasyon, relatează CNN Türk.

Primul dispozitiv este așteptat să fie prezentat în primul trimestru al anului 2027. Proiectul prevede dezvoltarea a trei modele diferite de smartphone-uri, dintre care unul va fi conceput special pentru angajații guvernamentali.

Smartphone cu nivel ridicat de securitate pentru guvern

Modelul destinat sectorului public va fi un dispozitiv de top, dotat cu un sistem de securitate criptat.

Potrivit CNN Türk, scopul principal al acestuia va fi asigurarea unor comunicații securizate, inclusiv pentru apeluri vocale și mesaje, contribuind în același timp la prevenirea scurgerilor de date și la consolidarea securității cibernetice în cadrul instituțiilor guvernamentale.

Celelalte două smartphone-uri vor fi destinate pieței de consum.

Companiile nu au dezvăluit încă specificațiile tehnice complete, prețurile sau alte detalii despre dispozitive. Sunt așteptate informații suplimentare pe măsură ce proiectul avansează.

Inițiativa face parte din eforturile mai ample ale Turciei de a dezvolta tehnologii autohtone și de a-și consolida capacitățile tehnologice și de securitate cibernetică.