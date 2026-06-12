Trump spune că SUA „au încheiat războiul” cu Iranul și anunță semnarea „în curând” a unui acord, în Europa. Teheranul neagă

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump, a declarat joi seara că SUA „au încheiat războiul” cu Iranul și că Washingtonul și Teheranul au acceptat încheierea unui „memorandum foarte solid” pentru încheierea ostilităților. Trump a anunțat că „o ceremonie”, în cadrul căreia se va semna documentul, va avea loc „în câteva zile”. Cu toate acestea, oficialii iranieni au negat încheierea unei înțelegeri cu SUA, informează CNN.

Trump a spus că „ceremonia” de semnare a acordului de pace va fi organizată în Europa și că la eveniment va participa vicepreședintele SUA, JD Vance.

Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei a calificat informațiile legate de încheierea unui acord cu SUA drept „simple speculații” și că Teheranul nu a luat încă o decizie finală în această privință.

Declarația făcută de Trump vine după ce președintele SUA anunțase amânarea de noi lovituri aeriene asupra Iranului și după ce sugerase că se ajunsese la un acord, fără a oferi însă detalii suplimentare. Donald Trump a mai precizat că a discutat în prealabil despre acest subiect cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu alți lideri ai țărilor din regiunea Golfului.

Preşedintele american Donald Trump a dat astfel asigurări că s-a ajuns la un „acord foarte bun” cu Iranul şi că acesta ar putea fi semnat chiar în acest weekend în Europa, o răsturnare spectaculoasă de situaţie la doar câteva ore după ce ameninţase cu lansarea de noi atacuri, notează AFP, preluată de Agerpres.

„Tocmai am găsit un acord foarte bun pentru a pune capăt războiului cu Iranul şi, odată ce documentele vor fi finalizate, ceea ce ar trebui să se întâmple în următoarele zile, vom avea probabil o semnare, poate în Europa”, a declarat Trump la Casa Albă.

Donald Trump a mai spus joi că liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei a validat ceea ce preşedintele american a numit un „acord-cadru foarte solid” şi „foarte detaliat” (memorandum of understanding) cu Statele Unite.

„Din câte înţeleg, răspunsul este da”, a răspuns el când o jurnalistă l-a întrebat dacă liderul iranian a validat compromisul dintre Washington şi Teheran.

Preşedintele american nu a oferit totuşi niciun detaliu despre conţinutul acestui compromis, în afară de faptul că asigură redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz după semnare şi imposibilitatea ca Iranul să se doteze cu arma nucleară. „Data şi locul semnării vor fi anunţate în curând”, a dat asigurări preşedintele american.