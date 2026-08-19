Trump are o nouă abordare în războiul cu Iranul: "distanțarea". Nu negociază și nu retrage armata SUA din Golf. Cum ar putea funcționa

5 minute de citit Publicat la 14:45 19 Aug 2026 Modificat la 14:53 19 Aug 2026

Portavionul american USS Ford. Trump nu vrea să retragă armata SUA de lângă Iran și crede că Teheranlul "se va sufoca" și va cere, în cele din urmă, să negocieze cu Statele Unite. FOTO: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, încearcă de mai multe săptămâni să lase impresia unui curs favorabil Statelor Unite în conflictul cu Iranul, însă fără prea mult succes.

Marți, Trump pare să fi optat pentru o nouă abordare, relatează CNN.

Președintele le-a spus principalilor emisari ai administrației sale să suspende discuțiile cu Teheranul, potrivit unui oficial american.

În plus, oficiali de la Casa Albă le-au transmis recent unor aliați politici că își schimbă strategia, trecând de la „lovirea Iranului cât mai repede posibil” la „sufocarea lui” pe măsură ce trece timpul, după cum a explicat o sursă familiarizată cu situația.

Cum arată noua abordare a lui Trump față de Iran

În loc să susțină că negocierile avansează bine și că un nou acord este pe cale să fie încheiat - așa cum a afirmat în repetate rânduri de când armistițiul semnat în iunie s-a destrămat - Trump a spus că nu există absolut nicio activitate diplomatică.

„Nu au loc și nici nu sunt programate discuții sau negocieri cu Republica Islamică Iran. Blocada navală rămâne pe deplin în vigoare și produce efecte. Strâmtoarea Ormuz este deschisă și funcționează. Toate minele marine au fost îndepărtate sau detonate. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, spune postarea sa de pe Truth Social.

În realitate, traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne la un nivel foarte redus, iar navele care traversează această rută maritimă esențială sunt în continuare atacate de iranieni.

Frustrat de eșecul încercărilor de a deschide canale de comunicare și confruntat cu întrebări tot mai insistente privind costurile pe care războiul nepopular le-a adus armatei americane, liderul de la Washington semnalează că este pregătit să se distanțeze de conflict.

Cum a ajuns Trump la decizia de a le ordona colaboratorilor apropiați să nu discute cu Teheranul

Oficialii citați de CNN sub protecția anonimatului au precizat marți contextul în care a venit instrucțiunea lui Trump, de a nu mai purta discuții cu Teheranul, adresată echipei sale de negociatori - din care fac parte vicepreședintele JD Vance și emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner.

Cu o zi înainte de postarea lui Trump pe Truth Social, ginerele președintelui, Jared Kushner, exprimase o evaluare mai optimistă în legătură cu negocierile, în timpul unei vizite în Orientul Mijlociu.

Kushner a spus într-un interviu pentru Fox News că discuțiile dintre SUA și Iran sunt „probabil mai intense” ca niciodată și a menționat că membrii echipei americane discută cu diverse persoane din cadrul regimului.

„Se implică într-un mod foarte ferm, iar acest lucru este pozitiv. Avem discuții foarte pozitive și intense”, a insistat el.

La rândul lor, oficialii iranieni au taxat în repetate rânduri drept false informațiile că ar purta negocieri directe cu Statele Unite.

Aceste declarații l-au înfuriat pe Trump. El acuzat Iranul că se joacă de-a negocierile și că, de fapt, oficialii iranieni sunt dornici să încheie un acord în discuții mai discrete.

Dincolo de manifestările publice, Trump a devenit tot mai nemulțumit și demersul Teheranului, de a încheia un acord cu sultanatul Oman în vederea gestionării traficului prin Strâmtoarea Ormuz, menționează CNN, citând, din nou, persoane familiarizate cu situația.

Trump a ameninț cu bombardarea Omanului

În această săptămână, președintele american a avertizat că va bombarda țara din Golf, deși aceasta a fost un partener strategic al SUA timp de decenii.

„Nu cred că s-au comportat prea bine, dar ne-am putea ocupa foarte ușor de ei, exact așa cum facem și cu alții”, le-a spus el, luni, jurnaliștilor în Biroul Oval.

Atât Iranul, cât și Omanul au litoral de-a lungul strâmtorii Ormuz, iar acordul, așa cum a fost descris de oficiali regionali, ar atribui fiecărei țări controlul asupra traficului maritim prin Golful Persic.

În interiorul Casei Albe există temeri că planul, care nu a fost încă finalizat, ar putea consolida controlul Iranului asupra căii navigabile.

Unii oficiali consideră că Omanul a fost mai favorabil Iranului decât Statelor Unite în cadrul negocierilor, în loc să acționeze ca un partener neutru.

Cum ar vrea Trump să se desfășoare lucrurile în Strâmtoarea Ormuz

Printre propunerile cărora Trump și oficialii americani de rang înalt li se opun se numără perceperea unor taxe de la navele care doresc să tranziteze Ormuz.

Președintele american a insistat că nu pot fi permise taxe de trecere sau alte plăți, însă unele variante ale acordului care au circulat până în prezent prevăd tarife în numele protecției mediului sau securității.

Nu aceasta este maniera în care Trump își imaginează funcționarea rutei maritime internaționale.

El dorește un acord care să restabilească integral situația de dinaintea războiului, când traficul se desfășura fără restricții.

Administrația sa a afirmat în repetate ocazii că, dacă i se permite unei țări să revendice controlul asupra strâmtorii, asta ar crea un precedent periculos.

Restabilirea traficului prin Ormuz a devenit principala provocare a războiului, deși Trump a afirmat în această săptămână că obiectivul său principal rămâne împiedicarea Iranului să obțină arme nucleare.

Trump pregătește noi taxe împotriva Iranului, dar este presat să iasă din război

Statele Unite urmează să impună în curând noi sancțiuni Iranului, posibil chiar în această săptămână, notează CNN citând oficiali americani.

Inclusiv secretarul Apărării, Pete Hegseth, a spus că forțele americane din regiune sunt pregătite să aplice blocada SUA asupra porturilor iraniene pe termen nelimitat.

Trump și echipa sa consideră că presiunea economică asupra Iranului va determina, în cele din urmă, regimul de la Teheran să accepte condițiile americane pentru încheierea războiului.

În mod similar, oficialii iranieni consideră că Trump se află sub presiune politică pentru a se retrage, ceea ce duce la actualul impas.

Presiunea militară asupra lui Trump pentru a negocia o ieșire din război s-a intensificat, de asemenea.

Desfășurările neobișnuit de lungi ale unor forțe și echipamente militare americane în regiune - inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln - au atras atenția prin efectele asupra navelor și marinarilor aflați la bord.

Mai mult, Trump a recunoscut că, după șase luni de război, stocurile de muniții de ultimă generație nu se află la nivelul pe care și l-ar dori.

Până acum, el a rezistat apelurilor tot mai numeroase venite din partea republicanilor de a găsi o cale de ieșire din război, insistând că nu simte nicio presiune din punct de vedere al timpului.

Iar într-o postare publicată marți pe Truth Social, Trump a publicat o hartă a strâmtorii Ormuz marcată în cuvintele „TERITORIU SUA”, ceea ce întărește ideea că e dispus să aștepte, dar nu intenționează o retragere militară americană prea curând.