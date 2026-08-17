Trump amenință din nou Omanul, unul dintre aliații SUA din Orient: „Îi bombardăm până îi ia dracu'”

Donald Trump. Foto: Getty Images

Donald Trump a amenințat Omanul cu războiul dacă „interferează” cu eforturile SUA în Strâmtoarea Ormuz, relatează CNN. Declarațiile președintelui american vin după ce memorandumul de înțelegere între SUA și Iran a expirat, iar un acord nu a fost obținut pentru încetarea războiului.

„Dacă Omanul ne stă în cale, îi vom bombarda până îi ia dracu’”, a declarat Trump într-un interviu acordat postului Fox News.

Fereastra de 60 de zile pentru un acord de pace între SUA și Iran, stabilită prin memorandumul de înțelegere din iunie, s-a închis luni, fără să existe vreun plan concret anunțat pentru încheiera războiului.

Între timp, Iranul a anunțat că discută cu autoritățile din Oman pentru un acord pe Strâmtoarea Ormuz. Iranienii spun că discuțiile sunt „complexe”.

Nu este prima oară când Trump amenință Omanul, un aliat al Statelor Unite. La o reuniune de cabinet din mai, președintele SUA a spus – „Omanul va fi cuminte ca toată lumea, sau îi aruncăm în aer”.

Trump a confirmat și că administrația sa are discuții private cu Gardienii Revoluției dar susține că „nu se grăbește” să obțină o înțelegere.

„Joacă bine poker, dar sunt pe moarte. Eu nu am calendar, nu mă grăbesc”, a spus el.

Iranul anunța că va urmări „înfrângerea completă” a americanilor

Iranul a transmis că nu va ceda în faţa Statelor Unite până când nu vor obţine „înfrângerea completă” a acestora, cu 24 de ore înainte de expirarea termenului limită de 60 de zile stabilit în memorandumul de înţelegere semnat între Iran şi SUA, în iunie, pentru negocierea unui acord final de pace.

„Până la înfrângerea completă a duşmanilor americano-sionişti din regiune, la restabilirea drepturilor eroicei naţiuni iraniene şi la capitularea inamicului, nu vom ceda în faţa Statelor Unite”, au transmis iranienii.

Armata iraniană a transmis că îşi va menţine poziţia în apărarea „cererilor legitime” şi a „restaurării drepturilor” poporului iranian şi a liderului său suprem, Mojtaba Khamenei, fără a specifica care sunt aceste cereri.

Statul Major General a susţinut că forţele iraniene care se confruntă cu „cea mai bine echipată armată din lume”, referindu-se la Statele Unite, „au reuşit să-i îngenuncheze pe liderii acesteia”.

Iranul şi Statele Unite au semnat un memorandum de înţelegere pe 17 iunie, care stipula încetarea imediată a operaţiunilor militare dintre cele două părţi şi stabilea un termen limită de 60 de zile pentru negocierea unui acord de pace final.

Cu toate acestea, ostilităţile dintre Iran şi Statele Unite au fost reluate pe 7 iulie, după ce guvernul american a acuzat regimul iranian că a atacat nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, urmate de noi atacuri aeriene americane împotriva sudului Iranului. De atunci, ambele părţi s-au acuzat reciproc de încălcarea memorandumului.