Donald Trump anunță că un acord de pace cu Iranul va fi semnat duminică, iar Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă imediat

Președintele american a mai spus că Iranul nu va primi niciun fel de despăgubire financiară în cadrul acestui acord. Foto> Getty Images

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, într-o postare pe Truth Social, că un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul va fi semnat duminică, iar Strâmtoarea Ormuz se va redeschide imediat după aceea, relatează CNBC.

Într-o postare în care a denunțat acordul nuclear cu Iranul, încheiat de fostul președinte american Barack Obama, drept unul care a pavat „un drum lin și frumos către arma nucleară” pentru regimul de la Teheran, președintele american a anunțat că va fi semnat un acord de pace cu Iranul.

„Acordul este programat să fie semnat mâine, iar imediat după semnare, Strâmtoarea Ormuz va fi DESCHISĂ PENTRU TOȚI”, a scris președintele SUA.

Donald Trump a adăugat că Iranul nu își mai dorește acum să dețină arma nucleară.

„Acordul meu cu Iranul este exact opusul: un zid împotriva oricărei arme nucleare! De fapt, ei nu mai vor o armă nucleară și nici nu vor avea una, nici prin cumpărare, nici prin dezvoltare, nici prin orice altă formă de achiziție”, a scris liderul american.

Trump a sugerat că Statele Unite vor colabora cu Iranul pentru a extrage uraniul îmbogățit din țară, la o dată care încă nu a fost stabilită.

„La momentul potrivit, când totul va fi calm, vom merge și vom recupera 'praful nuclear', îngropat adânc sub puternicii munți de granit scufundați, cu ajutorul frumoaselor noastre bombardiere B-2 și al piloților lor străluciți, și îl vom procesa și distruge, fie în Iran, fie în Statele Unite”, a scris Trump.

Președintele american a mai spus că Iranul nu va primi niciun fel de despăgubire financiară în cadrul acestui acord.

„Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună cu Iranul și cu întregul Orient Mijlociu, în viitorul îndelungat. Sperăm că acest proces se va încheia rapid, ușor și fără probleme”, a mai scris Trump.

A adăugat însă o amenințare: „Dacă nu, avem alternativa supremă, pe care sperăm să nu fie niciodată nevoie să o folosim din nou!”.

SUA și Iran s-au înțeles asupra textului unui acord de pace

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a anunțat vineri că textul unui acord de pace între Statele Unite și Iran a fost stabilit de ambele părți. În prezent, Pakistanul, care mediază între cele două țări, lucrează atât cu SUA cât și cu Iranul pentru finalizarea pașilor următori.

„Putem confirma că s-a ajuns la un acord privind textul final al acordului de pace și că Pakistanul lucrează în prezent cu ambele părți pentru a finaliza pașii următori”, a scris Shehbaz Sharif pe rețeaua socială X.

Negocierile dintre Iran și SUA s-au desfășurat prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator.

Această mediere s-a concentrat pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și pe găsirea unei soluții privind uraniul puternic îmbogățit al Iranului.