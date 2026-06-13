Criza care a zguduit piața petrolului se apropie de sfârșit? Anunțul Iranului despre Strâmtoarea Ormuz

Războiul a fost declanșat pe 28 februarie de atacurile efectuate de Statele Unite și Israel împotriva unor ținte iraniene. Sursa foto: Getty Images

Ministrul iranian de Externe a declarat că un acord cu SUA pentru încetarea luptelor din Iran este aproape de a fi încheiat, care include redeschiderea Strâmtorii Ormuz. După mai bine de luni de tensiuni şi negocieri dificile, oficialii celor două state susţin că au făcut progrese importante şi că un document de înţelegere ar putea fi semnat zilele următoare. Potrivit Reuters, memorandumul ar putea fi semnat chiar mâine, de ziua de naştare preşedintelui american, Donald Trump.

Iranul susține că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă dacă se ajunge la un acord de încetare a luptelor

Ministrul Afacerilor Externe al Iranului, Seyed Abbas Araghchi, a afirmat la televiziunea de stat că înțelegerea prevede şi ridicarea blocadei impuse de SUA asupra porturilor iraniene, dar că discuțiile privind programul nuclear al Iranului vor începe ulterior, relatează BCC.

Oficiali americani au confirmat o parte dintre detaliile acordului, precizând că beneficiile economice pentru Iran vor depinde de respectarea de către Teheran a obligațiilor asumate.

Conform informațiilor apărute în presa americană și arabă, acordul ar prevedea dezmembrarea programului nuclear iranian, transferul stocurilor de uraniu puternic îmbogățit în afara țării și un mecanism strict de verificare internațională.

Patru aeronave militare americane C-17 au decolat deja spre Geneva, unde vicepreşedintele JD Vance urmează să semneze acordul de pace cu oficialii iranieni. Imediat ce documentul va intra în vigoare, Statele Unite vor relaxa sancţiunile economice şi vor opri blocada asupra Strâmtorii Ormuz.

Surse din Administrația americană susțin că documentul aflat în faza finală de negociere îndeplinește obiectivele-cheie ale Washingtonului și ar putea fi semnat în următoarele zile, poate chiar duminică, 14 iunie, zi în care Donald Trump împlineşte 80 de ani.

Donald Trump, în faţa jurnaliştilor, în Biroul Oval:

Jurnalistă: Domnule preşedinte, cât de încrezător sunteţi că va avea loc semnarea în acest weekend, având în vedere că aţi fost pe punctul de a încheia un acord, dar, în ultimul moment, acesta s-a destrămat şi...

Donald Trump, preşedintele SUA: O să fie curând. Poate chiar în acest weekend.

Jurnalistă: Şi Liderul Suprem a aprobat acest acord, domnule?

Donald Trump, preşedintele SUA: Înţeleg că răspundul este "Da".

Miza este uriașă și pentru economia mondială. Înțelegerea ar permite redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale planetei, prin care tranzitează aproximativ 20% din comerțul global cu petrol.

În paralel, însă, situația de securitate rămâne extrem de fragilă. În ultimele ore, au fost raportate incidente militare în apropierea Strâmtorii Ormuz, iar riscul unei escaladări nu a dispărut. CNN relatează că Iranul a detonat tunelurile de acces către buncărele nucleare, pentru a împiedica forțele americane să ajungă la stocurile de uraniu. De altfel, Trump a fost pe punctul de a ordona trupelor să intre în Iran pentru a captura uraniul îmbogățit.

Acordul provoacă și tensiuni politice. Premierul israelian Benjamin Netanyahu privește cu scepticism negocierile și se teme că Iranul va păstra capacități strategice importante. Surse apropiate discuțiilor afirmă că administrația Trump încearcă să evite orice nouă confruntare militară în regiune și mizează pe o soluție diplomatică.

Războiul a început pe 28 februarie, odată cu atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra unor ținte din Iran. Ca răspuns, Iranul a atacat Israelul și state aliate ale SUA din zona Golfului și a blocat, practic, traficul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale lichefiate la nivel mondial.

Deși au convenit asupra unui armistițiu în aprilie, Statele Unite și Iranul au continuat luptele, inclusiv prin două serii de atacuri reciproce desfășurate săptămâna aceasta.

Președintele american, Donald Trump, a declarat joi că a anulat "atacurile programate" împotriva Iranului, deoarece negociatorii "tocmai au ajuns la o înțelegere excelentă" – un acord care, potrivit acestuia, urma să fie semnat în scurt timp.

Vineri, presa iraniană a publicat câteva detalii despre presupusul acord în 14 puncte, despre care Trump a afirmat că "nu are nimic de-a face cu termenii conveniți" și că "nu are nicio legătură cu realitatea".

Dacă va fi semnat, acordul dintre SUA şi Iran ar urma să se numească "Acordul de la Islamabad", pentru a reflecta eforturile de mediere depuse de Qatar și Pakistan.